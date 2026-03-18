Про це повідомляє Politico.

Як Орбан може діяти у разі поразки на виборах?

Про такі ризики заявила колишня депутатка партії "Фідес" Жужанна Селені, яка раніше входила до числа її засновників, але згодом залишила політичну силу. На її думку, навіть у разі перемоги опозиції з мінімальною більшістю Орбан матиме інструменти, щоб суттєво ускладнити передачу влади.

Якщо опозиція отримає лише просту більшість, Орбан матиме багато інструментів, щоб зробити практично неможливим формування нового уряду чи навіть скликання нового парламенту,

– заявила вона.

Соціологічні опитування демонструють суперечливу картину. За даними незалежних центрів і структур, пов’язаних з опозиційною силою "Тиса", її лідер Петер Мадяр випереджає чинного прем’єра на 8 – 10 відсоткових пунктів. Водночас дослідження організацій, близьких до "Фідес", фіксують впевнену перевагу Орбана.

Аналітики також звертають увагу на поведінку прем’єра після виборів 2006 року – останніх, коли його партія зазнала поразки. Тоді Орбан спершу визнав результати, однак уже за кілька місяців, після політичного скандалу з урядом соціалістів, ситуація змінилася. "Фідес" підтримала масові протести, а парламентська опозиція вдалася до жорсткої обструкції роботи влади.

Селені припускає, що подібна тактика може бути використана і цього разу. Навіть якщо опозиція сформує уряд, їй доведеться працювати в умовах серйозного політичного тиску.

Додатковим викликом стане відсутність у опозиції двох третин голосів у парламенті, необхідних для проведення ключових реформ. Зокрема, йдеться про виконання вимог Євросоюзу для розблокування близько 18 мільярдів євро фінансування, замороженого через претензії до стану верховенства права в Угорщині.

Водночас експерти не очікують, що Орбан відкрито заявлятиме про фальсифікації. Ймовірніше, він оскаржуватиме результати в окремих округах і може стимулювати своїх прихильників до протестів.

"Чим більше шкоди він зможе завдати новому уряду та підірвати його, тим більше у нього шансів на подальше політичне повернення", – цитує видання політолога Габора Току.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що партії йдуть на одному рівні. Орбан розклеїв портрети Зеленського по всій Угорщині. Експерт зазначає, що це, хай і в такій формі, є фактичним визнанням геополітичного статусу офіційного Києва.

У Будапешті пройшли масштабні мітинги