Мерц рассказал, что имел острый спор с Орбаном из-за его позиции относительно войны против Украины. Поводом жесткой дискуссии стало обвинение премьером Венгрии ЕС в нежелании вести переговоры с Россией.

О конфликте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал лично, объяснив в чем была причина спора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление в DW.

В чем обвинил канцлер Орбана?

Мерц сообщил, что премьер Венгрии упрекал европейских лидеров в отказе от диалога с Кремлем. Мол, они не хотят вести переговоры по войне в Украине.

В ответ на это канцлер напомнил ему, что в прошлом году в июле во время венгерского голодания в Совете ЕС, он ездил сначала в Киев, а затем в Москву на встречу с "хозяином Кремля" Путиным.

И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти,

– добавил он.

Канцлер Германии признался, что обдумывает возможность звонка к Путину, но одновременно отметил, что пока любая такая попытка приводит к еще большим обстрелам Украины.

Почему Мерц и Орбан поссорились на саммите ЕС?

Это уже не первая дискуссия лидеров – СМИ ранее сообщали, что на неформальном саммите в Дании Мерц жестко раскритиковал Орбана за срыв важных обсуждений.

Словесная перепалка произошла во время обсуждения российско-украинского вопроса.

Премьер Польши Дональд Туск также вмешался в диалог. Виктор Орбан одновременно заявил, что Туск рискует втянуть Европу в войну с Россией.

Что говорит Орбан о войне против Украины?