Мерц жестко поспорил с Орбаном из-за его позиции относительно войны России против Украины
- Канцлер Германии Фридрих Мерц имел жесткий спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его позиции относительно войны против Украины, в частности из-за обвинений ЕС в нежелании вести переговоры с Россией.
- Мерц напомнил Орбану, что после прошлогодней встречи с Путиным была бомбардировка детской больницы в Киеве, и отметил, что любые попытки диалога с Россией могут привести к еще большим обстрелам Украины.
Мерц рассказал, что имел острый спор с Орбаном из-за его позиции относительно войны против Украины. Поводом жесткой дискуссии стало обвинение премьером Венгрии ЕС в нежелании вести переговоры с Россией.
О конфликте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал лично, объяснив в чем была причина спора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление в DW.
В чем обвинил канцлер Орбана?
Мерц сообщил, что премьер Венгрии упрекал европейских лидеров в отказе от диалога с Кремлем. Мол, они не хотят вести переговоры по войне в Украине.
В ответ на это канцлер напомнил ему, что в прошлом году в июле во время венгерского голодания в Совете ЕС, он ездил сначала в Киев, а затем в Москву на встречу с "хозяином Кремля" Путиным.
И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти,
– добавил он.
Канцлер Германии признался, что обдумывает возможность звонка к Путину, но одновременно отметил, что пока любая такая попытка приводит к еще большим обстрелам Украины.
Почему Мерц и Орбан поссорились на саммите ЕС?
Это уже не первая дискуссия лидеров – СМИ ранее сообщали, что на неформальном саммите в Дании Мерц жестко раскритиковал Орбана за срыв важных обсуждений.
Словесная перепалка произошла во время обсуждения российско-украинского вопроса.
Премьер Польши Дональд Туск также вмешался в диалог. Виктор Орбан одновременно заявил, что Туск рискует втянуть Европу в войну с Россией.
Что говорит Орбан о войне против Украины?
Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в моральном шантаже для вступления в ЕС. Он отметил что подавляющее большинство венгров отказала Украине на референдуме.
Премьер Венгрии отметил, что венгры не желают быть в ЕС с украинцами. Зато судьба Украины определяется ее соседством с Россией и военным положением.
Венгерский разведдрон нарушил воздушное пространство Украины по меньшей мере 2 раза. Как отмечают эксперты, к этому могла быть причастна Россия. Враг для получения необходимых для него данных, мог воспользоваться непосредственным влиянием на Орбана.