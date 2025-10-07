Мерц розповів, що мав гостру суперечку із Орбаном через його позицію щодо війни проти України. Приводом жорсткої дискусії стало звинувачення прем'єром Угорщини ЄС у небажанні вести переговори із Росією.

Про конфлікт із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів особисто, пояснивши у чому була причина суперечки. Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву в DW.

У чому звинуватив канцлер Орбана?

Мерц повідомив, що прем'єр Угорщини дорікав європейським лідерам у відмові від діалогу з Кремлем. Мовляв, вони не хочуть вести переговори щодо війни в Україні.

У відповідь на це канцлер нагадав йому, що минулого року в липні під час угорського голодування у Раді ЄС, він їздив спочатку до Києва, а потім до Москви на зустріч з "господарем Кремля" Путіним.

І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти,

– додав він.

Канцлер Німеччини зізнався, що обмірковує можливість дзвінка до Путіна, але водночас зазначив, що наразі будь-яка така спроба призводить до ще більших обстрілів України.

Чому Мерц і Орбан посварилися на саміті ЄС?

Це вже не перша дискусія лідерів – ЗМІ раніше повідомляли, що на неформальному саміті в Данії Мерц жорстко розкритикував Орбана за зрив важливих обговорень.

Словесна перепалка сталась під час обговорення російсько-українського питання.

Прем'єр Польщі Дональд Туск також втрутився у діалог. Віктор Орбан водночас заявив, що Туск ризикує втягнути Європу у війну з Росією.

Що каже Орбан про війну проти України?