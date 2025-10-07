Мерц жорстко посперечався із Орбаном через його позицію щодо війни Росії проти України
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц мав жорстку суперечку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його позицію щодо війни проти України, зокрема через звинувачення ЄС у небажанні вести переговори з Росією.
- Мерц нагадав Орбану, що після торішньої зустрічі з Путіним було бомбардування дитячої лікарні в Києві, і зазначив, що будь-які спроби діалогу з Росією можуть призвести до ще більших обстрілів України.
Мерц розповів, що мав гостру суперечку із Орбаном через його позицію щодо війни проти України. Приводом жорсткої дискусії стало звинувачення прем'єром Угорщини ЄС у небажанні вести переговори із Росією.
Про конфлікт із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів особисто, пояснивши у чому була причина суперечки. Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву в DW.
У чому звинуватив канцлер Орбана?
Мерц повідомив, що прем'єр Угорщини дорікав європейським лідерам у відмові від діалогу з Кремлем. Мовляв, вони не хочуть вести переговори щодо війни в Україні.
У відповідь на це канцлер нагадав йому, що минулого року в липні під час угорського голодування у Раді ЄС, він їздив спочатку до Києва, а потім до Москви на зустріч з "господарем Кремля" Путіним.
І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти,
– додав він.
Канцлер Німеччини зізнався, що обмірковує можливість дзвінка до Путіна, але водночас зазначив, що наразі будь-яка така спроба призводить до ще більших обстрілів України.
Чому Мерц і Орбан посварилися на саміті ЄС?
Це вже не перша дискусія лідерів – ЗМІ раніше повідомляли, що на неформальному саміті в Данії Мерц жорстко розкритикував Орбана за зрив важливих обговорень.
Словесна перепалка сталась під час обговорення російсько-українського питання.
Прем'єр Польщі Дональд Туск також втрутився у діалог. Віктор Орбан водночас заявив, що Туск ризикує втягнути Європу у війну з Росією.
Що каже Орбан про війну проти України?
Віктор Орбан звинуватив Володимира Зеленського у моральному шантажі задля вступу в ЄС. Він зазначив що переважна більшість угорців відмовила Україні на референдумі.
Прем'єр Угорщини зазначив, що угорці не бажають бути в ЄС з українцями. Натомість доля України визначається її сусідством із Росією та воєнним станом.
Угорський розвіддрон порушив повітряний простір України щонайменше 2 рази. Як зазначають експерти, до цього могла бути причетна Росія. Ворог задля отримання необхідних для нього даних, міг скористатись безпосереднім впливом на Орбана.