Трамп постепенно отдаляется от Путина, – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился своим видением отношений с президентом США Дональдом Трампом и подчеркнул важность поддержки Украины. Он отметил, что Трамп отдаляется от Путина.

Санкции против России до сих пор являются предметом дискуссий в США, хотя широко поддерживаются в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Süddeutsche.

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Мерц прокомментировал отношения Трампа и Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Трамп постепенно отходит от поддержки российского диктатора Владимира Путина и все критичнее оценивает его действия. В то же время в США до сих пор продолжаются дискуссии по усилению санкций против России, хотя в Европе по этому вопросу наблюдается широкое одобрение

Президент США демонстрирует растущий скептицизм и становится более критичным. Это процесс. В Европе существует широкий консенсус по оценке этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке,

– отметил Мерц.

На вопрос о том, можно ли склонить Трампа к более решительным действиям, апеллируя к исторической ответственности, канцлер подчеркнул: решающим фактором давления на Кремль должны стать усиленные экономические санкции.

"Войны обычно заканчиваются военным поражением или экономическим истощением. Военное поражение любой из воюющих сторон пока маловероятно, однако экономически и Россия, и Украина могут продержаться долго. В конце концов, остается только один вариант: можно ли применить более жесткие санкции, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров?", – заметил он.

Мерц также признал, что Трамп не поддерживает часть санкций из-за возможных последствий для американской экономики. В то же время в Сенате этот вопрос активно обсуждается, и президенту США придется определить окончательную позицию. Он отметил, что делает "все возможное, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели более жесткие санкции совместно".

Говоря о возможной конфискации замороженных российских активов, канцлер подчеркнул сложность темы, ведь возникает не только юридический, но и финансовый вопрос – как это воспримут глобальные рынки, которые ценят надежность.

Эти деньги, конечно, придется использовать для восстановления Украины, но нам до этого еще далеко,

– подытожил он.

Напомним, Путин заявил о готовности России организовать встречу с Дональдом Трампом и улучшение отношений с США.