Трудно воспринять как угрозу: Мерц рассказал, как в Германии относятся к Путину и войне

Фридрих Мерц отметил, что среди населения Германии укоренен страх войны, а мир часть населения воспринимает как данность. Впрочем, он не разделяет эти взгляды, но может понять.

Об этом федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung, передает 24 Канал.

Смотрите также Мерц рассказал о "химии" между ним и Трампом и почему не хочет говорить с Путиным

Что заявил Мерц о войне

По словам немецкого канцлера, его страна имела ложное впечатление, что мир в Европе будет почти автоматической данностью навсегда. Он подчеркнул, что среди части населения Германии укоренился страх войны, который он может понять, но не разделяет.

По мнению Мерца, правильным решением является искать любые пути к миру. Впрочем, не стоит повторять ошибки прошлого.

Когда речь идет о России, мой взгляд реалистичен: я сейчас перечитываю книгу о премьер-министре Великобритании Невилле Чемберлене и его политике умиротворения в отношении Адольфа Гитлера. Мы не должны повторить такую ошибку,

– рассказал канцлер Германии.

Он добавил, что, к счастью, Германии не пришлось переживать войну десятилетиями и 70 лет членства в НАТО были годами мира и свободы. Мерц подчеркнул, что мир – это не данность.