Меркель обвинили в препятствовании Украине в защите Крыма в 2014: как она причастна к оккупации
- Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Йонас Витаутас Зукас обвинил Ангелу Меркель в препятствовании Украине защищать Крым в 2014 году.
- В офисе Меркель отказались комментировать обвинения, а ее популярность в Восточной Европе снизилась после аннексии Крыма и полномасштабной войны.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель препятствовала украинским властям в защите Верховной Рады Крыма от россиян в 2014 году.
Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Литвы и представитель страны в НАТО Йонас Витаутас Зукас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету Welt.
В чем обвиняют Меркель?
Экс-главнокомандующий в своей книге рассказал, что Ангела Меркель якобы повлияла на украинскую власть во время оккупации Крыма, препятствуя украинским солдатам защищаться от российских подразделений.
Изданию он рассказал, что в то время он находился в Киеве и встретился с Александром Турчиновым, который исполнял обязанности президента Украины до инаугурации Петра Порошенко, которая состоялась в июне 2014 года.
У него спросили, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента в Крыму. Витаутас Зукас привел слова Александра Турчинова, который сказал, что "это была просьба Меркель в телефонном разговоре".
В офисе Ангелы Меркель отказались комментировать "отдельные высказывания мнений", и не ответили на вопросы по этому поводу. Welt пишет, что Меркель никогда не была бесспорной фигурой в Польше и Балтии.
По данным газеты, после российской аннексии Крыма в 2014 году Варшава резко критиковала решение Германии продолжать реализацию проекта "Северный поток-2", считая его настоящим подарком Кремлю.
Отношение к Меркель в восточноевропейских странах окончательно ухудшилось после начала полномасштабной войны. Она стала одной из наименее популярных фигур немецкой политики последних десятилетий.
Как Меркель помогала России?
Politico сообщало, что бывшая канцлер Германии не видит своей вины в нынешних событиях в Украине. Вместо этого она все спихивает на COVID-19 и упущенную возможность для переговоров.
Spiegel писало, что правительство Ангелы Меркель на самом деле способствовало подготовке российской армии к современным боевым действиям. Политические соглашения заключали еще до начала войны России против Украины в 2014 году.
Об этом сообщали и в The Telegraph. Там добавили, что Германия не смогла реализовать свой многомиллиардный план после аннексии Крыма в 2014 году. Стоимость проекта оценивали в 1 миллиард евро.