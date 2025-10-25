Бывший канцлер Германии Ангела Меркель препятствовала украинским властям в защите Верховной Рады Крыма от россиян в 2014 году.

Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Литвы и представитель страны в НАТО Йонас Витаутас Зукас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету Welt.

В чем обвиняют Меркель?

Экс-главнокомандующий в своей книге рассказал, что Ангела Меркель якобы повлияла на украинскую власть во время оккупации Крыма, препятствуя украинским солдатам защищаться от российских подразделений.

Изданию он рассказал, что в то время он находился в Киеве и встретился с Александром Турчиновым, который исполнял обязанности президента Украины до инаугурации Петра Порошенко, которая состоялась в июне 2014 года.

У него спросили, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента в Крыму. Витаутас Зукас привел слова Александра Турчинова, который сказал, что "это была просьба Меркель в телефонном разговоре".

В офисе Ангелы Меркель отказались комментировать "отдельные высказывания мнений", и не ответили на вопросы по этому поводу. Welt пишет, что Меркель никогда не была бесспорной фигурой в Польше и Балтии.

По данным газеты, после российской аннексии Крыма в 2014 году Варшава резко критиковала решение Германии продолжать реализацию проекта "Северный поток-2", считая его настоящим подарком Кремлю.

Отношение к Меркель в восточноевропейских странах окончательно ухудшилось после начала полномасштабной войны. Она стала одной из наименее популярных фигур немецкой политики последних десятилетий.

Как Меркель помогала России?