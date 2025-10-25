Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Литвы и представитель страны в НАТО Йонас Витаутас Зукас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету Welt.

В чем обвиняют Меркель?

Экс-главнокомандующий в своей книге рассказал, что Ангела Меркель якобы повлияла на украинскую власть во время оккупации Крыма, препятствуя украинским солдатам защищаться от российских подразделений.

Изданию он рассказал, что в то время он находился в Киеве и встретился с Александром Турчиновым, который исполнял обязанности президента Украины до инаугурации Петра Порошенко, которая состоялась в июне 2014 года.

У него спросили, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента в Крыму. Витаутас Зукас привел слова Александра Турчинова, который сказал, что "это была просьба Меркель в телефонном разговоре".

В офисе Ангелы Меркель отказались комментировать "отдельные высказывания мнений", и не ответили на вопросы по этому поводу. Welt пишет, что Меркель никогда не была бесспорной фигурой в Польше и Балтии.

По данным газеты, после российской аннексии Крыма в 2014 году Варшава резко критиковала решение Германии продолжать реализацию проекта "Северный поток-2", считая его настоящим подарком Кремлю.

Отношение к Меркель в восточноевропейских странах окончательно ухудшилось после начала полномасштабной войны. Она стала одной из наименее популярных фигур немецкой политики последних десятилетий.

Как Меркель помогала России?

  • Politico сообщало, что бывшая канцлер Германии не видит своей вины в нынешних событиях в Украине. Вместо этого она все спихивает на COVID-19 и упущенную возможность для переговоров.

  • Spiegel писало, что правительство Ангелы Меркель на самом деле способствовало подготовке российской армии к современным боевым действиям. Политические соглашения заключали еще до начала войны России против Украины в 2014 году.

  • Об этом сообщали и в The Telegraph. Там добавили, что Германия не смогла реализовать свой многомиллиардный план после аннексии Крыма в 2014 году. Стоимость проекта оценивали в 1 миллиард евро.