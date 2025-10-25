Таку заяву зробив колишній головнокомандувач Збройних сил Литви й представник країни в НАТО Йонас Вітаутас Зукас. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету Welt.

У чому звинувачують Меркель?

Ексголовнокомандувач у своїй книзі розповів, що Ангела Меркель нібито вплинула на українську владу під час окупації Криму, перешкоджаючи українським солдатам захищатися від російських підрозділів.

Виданню він розповів, що на той час він перебував у Києві та зустрівся з Олександром Турчиновим, який виконував обов'язки президента України до інавгурації Петра Порошенка, яка відбулася в червні 2014 року.

У нього запитали, чому Україна не чинила опір захопленню будівлі парламенту в Криму. Вітаутас Зукас навів слова Олександра Турчинова, який сказав, що "це було прохання Меркель у телефонній розмові".

В офісі Ангели Меркель відмовилися коментувати "окремі висловлювання думок", і не відповіли на запитання щодо цього. Welt пише, що Меркель ніколи не була безсуперечною фігурою в Польщі та Балтії.

За даними газети, після російської анексії Криму у 2014 році Варшава різко критикувала рішення Німеччини продовжувати реалізацію проєкту "Північний потік-2", вважаючи його справжнім подарунком Кремлю.

Ставлення до Меркель у східноєвропейських країнах остаточно погіршилося після початку повномасштабної війни. Вона стала однією з найменш популярних постатей німецької політики останніх десятиліть.

Як Меркель допомагала Росії?