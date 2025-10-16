Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала інтерв'ю угорському лівому виданню Partizán та відкрила портал у пекло своїми заявами, що нібито Захід спровокував російське вторгнення, а відповідно й сам винен у всьому. На її закиди миттєво відреагували в країнах Балтії, Польщі, Україні та рідній Німеччині. А в Росії висловили глибоке задоволення, адже отримали підтвердження своєї пропаганди.

Хто така Ангела Меркель і як допомогла Путіну підготуватися до війни?

Формат інтерв'ю почесної пенсіонерки маловідомому виданню із не найвпливовішої країни не передбачав сенсацій. Зазвичай такі заходи проходять у форматі "теплої ванни", де заслужена людина розповідає про те, як досягла неймовірного рівня та була в усьому права та успішна. Приводом для інтерв’ю став вихід мемуарів Ангели Меркель, де вона обіцяла розповісти свою версію головних подій європейської та світової політики початку 21 століття.

Розповісти пані Меркель дійсно є що. Уродженка Гамбурга, вона провела молоді роки під радянською окупацією, бо її батьки свідомо вирішили переїхати з ФРН до НДР.

Ангела обрала собі наукову кар'єру, але після об'єднання Німеччини вирішила змінити напрямок діяльності та обрала політику, приєднавшись до ХДС (Християнські демократи – правоцентриська політсила, одна з традиційних партій ФРН – 24 Канал).

У ХДС Меркель добре себе проявила та отримала статус зірки, яка сходить. На неї звернув увагу та взяв шефство лідер ХДС і канцлер ФРН Гельмут Коль. Згодом Меркель стала лідеркою цієї політсили, а з 2005 року – канцлеркою.



Лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц і голова ХДС Ангела Меркель, 2002-й рік / picture-alliance / dpa / U. Baumgarten

На цій посаді Ангела Меркель пробула до 2021 року, коли пішла на пенсію. Урядування Меркель вийшло неоднозначним – поки вона була при владі, її активно хвалили та ставили в приклад. Вона носила неофіційний статус найвпливовішої жінки планети та найгучнішого голосу в ЄС, при цьому сама була геть позбавлена харизми та вочевидь мала проблеми з публічними виступами. Її промови часто провокували сон у перші ж хвилини.

Тим не менше, саме німкеня була найвпливовішою людиною в Європі. У такому статусі вона й залишила посаду, після чого історики та експерти спробували оцінити її історичний спадок – і виявилось, що король, точніше – королева, гола.

Ба більше, нині, оцінюючи її спадок, ми бачимо, що саме політика та рішення Ангели Меркель заклали численні міни сповільненої дії під ЄС і призвели до більшості сучасних проблем.

Панічна відмова Меркель від атомної енергетики на тлі суспільної паніки через аварію на АЕС у Фукусімі в 2011 році позбавила Німеччину маневру та зробила заручницею російських енергоносіїв. Точніше, "Фукусіма" стала лише зручним приводом для Меркель, бо все йшло до того й раніше.

Довідково! В угоду проєктів російських газогонів "Північний потік" Меркель фактично закрила очі на російську агресію проти України, а потім загнала нас у ганебний "нормандський формат" та нав’язала президенту Порошенку так звані Мінські угоди.



Це також не було випадковим рішенням, бо за кілька років до того – на Бухарестському саміті НАТО 2008-го – німкеня (разом із президентом Франції Саркозі, нині засудженим за корупцію) саботувала вступ України та Грузії до Альянсу, позбавивши нас ПДЧ (плану дій щодо членства – фактичної "дорожньої карти" по приєднанню до НАТО – 24 Канал).

Це відкрило Росії шлях до агресії проти Грузії, а згодом – і України. Саме саміт НАТО в Бухаресті розв'язав руки Путіну та може вважатися точкою відліку агресії. Але сама Ангела Меркель про це точно не скаже.

У тому ж 2011 році Меркель дала добро на тіснішу співпрацю Бундесверу з Росією. Наслідком став проєкт побудови за німецькими зразками навчальних центрів по всій Росії. На щастя, перший такий полігон – у Муліно (Нижньогородська область) – став і останнім, у 2014-му через російську агресію та санкції проєкт зупинили, але саме там росіяни готувалися до вторгнення в 2022 році. Зокрема, "Муліно" на певний час став "домівкою" для найманців Пригожина з групи "Вагнера".



Полігон "Муліно" у Нижньогородській області Росії – центр навчань "Захід-2021" / Фото міноборони Росії

Фактично, весь час Меркель проводила політику умиротворення агресора, ніби сподіваючись на те, що Росія відмовиться від експансії заради економічних зисків. Ба більше, сліпо її трималася, попри численні демарші росіян. У такий спосіб Меркель ніби повторювала демарш столітньої давності, коли 1922 року в італійському Раппало представники німецької Веймарської республіки уклали сепаратний договір із більшовиками, зруйнувавши стратегію ізоляції цього злочинного режиму.

Як Меркель провалила мігрантську кризу в Європі?

Меркель також є "матір'ю" мігрантської кризи в Європі середини 2010-х. Вона пролобіювала на рівні ЄС "політику відкритих кордонів" для біженців з Африки та Близького Сходу та фактично запросила до рідної Німеччини понад мільйон мігрантів.

Проблема полягала в тому, що уряд Меркель не мав жодних планів щодо адаптації новоприбулих та їхньої асиміляції. У підсумку Німеччина отримала не нові робочі руки (як у 1960-ті, коли до країни прибули мігранти з Туреччини, чи як в 1990-ті, коли Німеччина дала собі раду з біженцями з колишньої Югославії та переселенцями з Польщі), а лише гетто та проблеми з криміналом, тероризмом, а також бажанням новоприбулих отримувати соціальні виплати, не інтегруючись у суспільство та не приносячи йому жодної користі.

Провал міграційної політики Меркель сприяв значним змінам політичного ландшафту та посиленню ультраправих. Ті здобули велику популярність завдяки антимігрантській риториці і нині стали потужною третьою, а то й подекуди вже другою силою в єропейській політиці. Дякувати за це європейці мають саме Меркель та можуть цілком справедливо називати її своєю "хрещеною мамою". Але не лише європейці, а й росіяни, бо всі ці "Альтернативи для Німеччини", орбаністи та французькі прихильники Марін Ле Пен "чомусь" дуже люблять Путіна й нині виступають як "п'ята колона" Росії.

Звісно, критика не може подобатися пані Меркель. Можливо, вона дійсно вважає всіх невдячними й такими, що не зуміли розгледіти її величі. Щоб це виправити, фрау написала мемуари, де виклала свою версію подій. Ними вона "лякала" ще минулого року, але тоді були лише окремі цитати без конкретних звинувачень. Нині ж Меркель в інтерв'ю угорському ютуб-каналу пішла у відверту атаку.

Що сказала Меркель про війну і як відреагували в Європі?

У червні 2021 року я відчула, що Путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно, і саме тому я хотіла створити новий формат, в якому ми могли б говорити з Путіним безпосередньо від імені Європейського Союзу… Дехто його не підтримав (і план провалився – 24 Канал). Насамперед, це були країни Балтії, але Польща також була проти. У будь-якому разі, новий формат (переговорів з Росією – 24 Канал) не матеріалізувався. Я залишила свою посаду, і після цього почалася агресія Путіна,

– вважає Меркель.

Меркель не сказала нічого нового, чого б ми від неї вже не чули. Вона заперечила свою провину в тому, що вона не змогла зупинити Путіна, натомість поклала її на Польщу та країни Балтії. Також у її заяві читається таке – "я вмила руки й пішла, а далі ви все зіпсували, бо Путін напав, а до того не нападав, бо я була при владі".

Щось знайоме, чи не так? Дійсно, в кожного українця вже у вухах дзвенить оце "Путін ніколи не напав би, якби я був президентом". Тепер до нього додається ще й вокальна партія фрау Меркель.

Не дивно, що ці слова обурили майже всіх. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав слова Меркель не лише "недоречними, а й просто помилковими".

Припускати, що країни Балтії чи Польща винні в агресії Росії проти України, не лише недоречно, але й просто помилково. Справжня причина полягає у відмові Путіна прийняти розпад СРСР, а також політика умиротворення, яку проводив Захід у минулому і яка ігнорувала чіткі сигнали,

– Маргус Цахкна 6 жовтня 2025 року відповідає на закиди Ангели Меркель.

Колишній міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш у коментарі виданню Politico нагадав, що постійно казав Меркель, що росіянам не можна довіряти, але та його перестороги вперто ігнорувала.

"Я постійно говорив їй, що з Путіним не можна мати справу "в дусі доброї волі", але вона вважала, що країни Балтії помиляються. Я добре знав погляди Меркель, але мене дивує, що після всього, що сталося в Україні, вона все ще так думає. Путін діє так, як діє, і єдині варіанти для Заходу – це або підкоритися, або чинити опір. Дивно, що колишній канцлер Німеччини сьогодні може говорити таке, коли всім має бути очевидно, який режим панує в Росії. Я радий, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поділяє поглядів Меркель", – сказав Кріш'яніс Каріньш.

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький взагалі назвав Меркель шкідливою.

"Ангела Меркель своїм необдуманим інтерв'ю довела, що вона є однією з найбільш шкідливих для Європи німецьких політиків минулого століття", – Моравецький в Х.

"Коли Меркель каже, що хотіла знову досягти угоди з Путіним, це, ймовірно, призвело б до розділу України! Вони не розуміють, що, ведучи справи з Путіним, вони спричинили війну!", – депутат Європарламенту від польської партії PiS Вальдемар Буда.

Меркель завжди адвокатувала Росію і привела війну в Європу. Треба просто правильно ставити акценти. Треба займатись періодом, коли Меркель була канцлером, до чого це все привело. І "Північні потоки", і ця нахабність Росії, і скасування третього енергопакету, і шалені доходи "Газпрому",

– заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу.

Колішня канцлерка отримала потужну дозу хейту й, варто визнати, цілком справедливо. Тож, хай тепер не ображається на правду.

У чому полягав рецепт миру на думку Меркель?

За цим шквалом критики дещо забулося головне, а що ж пропонувала Меркель, коли країні Балтії та Польща різко виступили проти та, за її словами, все зруйнували та відкрили шлях до війни?

Нагадаємо, що її ідея полягала у проведенні саміту "Європа – Росія". Цей формат зустрічей було заблоковано з 2014 року – після загарбання росіянами Криму. Меркель запропонувала відновити діалог і навіть отримала підтримку від Макрона.



Меркель і Путін / фото Steffen Kugler /​ Федеральний уряд Німеччини /​ Getty Images

Як думаєте, наскільки б це могло переконати Путіна не починати вторгнення?

Відповідь на це питання ми маємо – те саме у 2025 році намагався зробити президент Трамп – він відновив спілкування з Путіним і фактично вивів російського диктатора з міжнародної ізоляції. От тільки війну це не зупинило, ба більше – Росія стала ще кровожерливішою.

Наприкінці 2021 – початку 2022 року приблизно те ж робили для Путіна Байден, Макрон і Шольц, але у відповідь почули лише ядерні погрози й ультиматум до НАТО повернутись у кордоні 1997 року.

До речі, Трамп свою помилку визнав і нині постійно каже, що "друг Владімір" його дуже розчарував. Те саме зробили Макрон з Шольцом. Натомість Меркель помилки не визнає, навпаки – звинувачує інших.

Повертаючись у 2021-й рік, нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський тоді критикував пропозицію Меркель і називав таку ідею "несправедливою". Також він буквально благав Меркель закрити проєкт "Північних потоків" і посилити тиск на Росію, але чув у відповідь лише цинічні заяви, що все буде добре та відмазки від участі в "Кримській платформі".

"Північний потік-2" – це не російсько-німецький проєкт, це європейсько-російський проєкт. Турботу з українського боку ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських межах ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати газогін як зброю. Крім того, є спеціальний уповноважений з питань транзиту, який зараз починає нові перемовини, щоб договір, який триває до 2024 року, був продовжений,

– Ангела Меркель у Києві 22 серпня 2021 року плює в очі Зеленському та всім українцям.

Як бачимо, жодною миротворчістю тим не пахне і близько, а є лише бажання цинічно "злити" Україну. Чим, власне, пані Меркель й займалася все своє урядування. Так було і 2008-го року в Бухаресті, те саме повторилося й 2021-го року.

Тому критика Меркель абсолютно справедлива й доречна, нехай вона напише сто томів мемуарів – відбілити репутацію вже не вийде, у світову історію вона вже потрапила і потрапила, на жаль, як новітній Невілл Чемберлен, людина, яка вигадала тактику умиротворення агресора і в такий спосіб прискорила початок Другої світової війни.

Питання для істориків може бути одне – визначення мотивації Меркель. Чи була вона ангажована Путіним та ветеранами "Штазі", чи, так само як і Чемберлен, добросовісно помилялась. Так чи інакше, за її помилки нині платить кров'ю Україна, поки Меркель виправдовується у книзі та в ефірах угорських медіа.