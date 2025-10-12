Правительство Ангелы Меркель способствовало подготовке российской армии к современным боевым действиям. Политические соглашения заключали еще до начала войны России против Украины в 2014 году.

Такое сотрудничество с оборонными компаниями Германии укрепили военный потенциал России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Как Германия помогала укреплять Россию?

Немецкие журналисты раскрыли, что Германия участвовала в укреплении военных возможностей России еще до вторжения в Украину. Во времена канцлерства Ангелы Меркель оборонный концерн Rheinmetall разрабатывал для России симуляторы, программное обеспечение и оборудование. Германия рассчитывала получить контракт на 1 миллиард евро.

При поддержке правительства Меркель якобы планировалось создание сети российских учебных центров по образцу полигона Альтмарк, чтобы отрабатывать сценарии современных боев.

Как пишет издание, на саммите НАТО в 2008 году Меркель частично способствовала тому, чтобы Украине и Грузии отказали в Плане действий по членству. Уже через несколько месяцев Россия начала боевые действия против Грузии.

Берлин считал, что сотрудничество с Москвой будет способствовать стабильности, но на практике это укрепило военный потенциал оккупантов.

Тогдашний министр обороны Томас де Мезьер признал, что сомневался относительно соглашения с Россией, но подвергся сильному давлению со стороны. В 2011 году российскую делегацию привезли на испытательный полигон Rheinmetall, крупнейшую частную военную площадку в Европе.

Еще в 2013 году росСМИ "РИА Новости" сообщило, о "совместных учениях российских и немецких военных для выявления и уничтожения вооруженных групп". Тогда немецкое Минобороны возмутилось, ведь такие формулировки не были согласованы. После извинений российского агентства правительство ФРГ отменило маневры, но политический ущерб был нанесен.

В феврале 2024 года бывший канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус запустили строительство нового завода Rheinmetall в Нижней Саксонии, который, по словам журналистов, будет поставлять боеприпасы для Бундесвера и ВСУ.

