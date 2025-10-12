Уряд Ангели Меркель сприяв підготовці російської армії до сучасних бойових дій. Політичні угоди укладали ще до початку війни Росії проти України у 2014 році.

Така співпраця з оборонними компаніями Німеччини зміцнили військовий потенціал Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Як Німеччина допомагала зміцнювати Росію?

Німецькі журналісти розкрили, що Німеччина брала участь у зміцненні військових спроможностей Росії ще до вторгнення в Україну. За часів канцлерства Ангели Меркель оборонний концерн Rheinmetall розробляв для Росії симулятори, програмне забезпечення та обладнання. Німеччина розраховувала отримати контракт на 1 мільярд євро.

За підтримки уряду Меркель нібито планувалося створення мережі російських навчальних центрів за зразком полігону Альтмарк, щоб відпрацьовувати сценарії сучасних боїв.

Як пише видання, на саміті НАТО у 2008 році Меркель частково сприяла тому, щоб Україні та Грузії відмовили у Плані дій щодо членства. Уже через кілька місяців Росія розпочала бойові дії проти Грузії.

Берлін вважав, що співпраця з Москвою сприятиме стабільності, але на практиці це зміцнило військовий потенціал окупантів.

Тодішній міністр оборони Томас де Мезьєр визнав, що сумнівався щодо угоди з Росією, але зазнав сильного тиску зі сторони. У 2011 році російську делегацію привезли на випробувальний полігон Rheinmetall, найбільший приватний військовий майданчик у Європі.

Ще у 2013 році росЗМІ "РИА Новости" повідомило, про "спільні навчання російських та німецьких військових для виявлення та знищення озброєних груп". Тоді німецьке Міноборони обурилось, адже такі формулювання не були погоджені. Після вибачень російського агентства уряд ФРН скасував маневри, але політична шкода була завдана.

У лютому 2024 року колишній канцлер Олаф Шольц та міністр оборони Борис Пісторіус запустили будівництво нового заводу Rheinmetall у Нижній Саксонії, який, за словами журналістів, постачатиме боєприпаси для Бундесверу та ЗСУ.

Меркель та війна в Україні: останні заяви