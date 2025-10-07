Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала отметил, что везде, к чему прикасалась Меркель – предусматривало бонус для России и минусы для тех, на кого страна-агрессор нападала.

Для чего Кремль "вытащил" Меркель?

Свое заявление Ангела Меркель сделала во время интервью именно венгерскому медиа, а не какому-то другому. Политолог напомнил, что политическая система Венгрии сегодня работает на Путина.

Меркель – это самая успешная российская спецоперация в немецком политикуме. Такие, как Шольц и Мерц, разгребают после нее все то, что она натворила: "Северный поток", война в Украине, ослабление Европы,

– озвучил Давидюк.

Политолог убежден, что российский диктатор сейчас использует своих лидеров мнений. Давидюк считает, что теперь они будут пытаться отстаивать нарративы Путина.

Меркель посидела на пенсии. Но когда ты работал на Кремль, он достанет не то что с пенсии, но и с того света и будет использовать так, как ему надо. Она начала прокручивать российские нарративы,

– отметил политолог.

Давидюк подчеркнул, что разоблачается настоящее политическое происхождение Меркель, ведь большое количество политиков финансировалось Россией в Восточной Германии. По его словам, крупнейший российский актив там – собственная агентура.

"Это то, без чего Россия оттуда не ушла, с чем Западный Берлин не смог бороться, потому что не верил до конца, что 30 лет можно быть верным России. А потом там были шокированы, когда разведка дала данные о том, что каждый месяц были доплаты", – озвучил политолог.

