Трамп мечтает, Нетаньяху – в ярости: в NBC News рассказали о трудностях между США и Израилем

Отношения Трампа и Нетаньяху стали напряженными. Ранее политики имели общие взгляды относительно войны в Газе и агрессии со стороны Ирана.

Трамп даже снял запрет Байдена на отправку больших бомб в Израиль, призвал закончить израильские военные операции против ХАМАС в Газе, а также согласился с Нетаньяху по противостоянию Ирану и его прокси-группировкам в регионе. Но в течение последних нескольких недель их взгляды все больше разнятся, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Трамп хочет "ближневосточную ривьеру" в Газе и соглашение с Ираном

Трамп и Нетаньяху все больше расходятся во взглядах относительно стратегии решения вызовов, которые встали перед Израилем сейчас, когда и ХАМАС, и Иран ослаблены.

Израильский премьер видит возможность, как можно уничтожить ядерные объекты Ирана, а Трамп – как устранить угрозу покупки иранской стороной ядерки, заключив соглашение.

Также Израиль продолжает атаковать Газу. При этом США настаивают прекратить огонь, ведь Трамп мечтает превратить этот регион в "ближневосточную ривьеру".

А после того, как Трамп остановил военную кампанию США против поддерживаемой Ираном группировки хуситов, шокированный Нетаньяху заявил, что Израиль тогда будет защищаться... То, как они решат свои разногласия в будущем, будет определять результат некоторых ключевых компонентов внешнеполитической повестки дня президента,

– добавили в NBC News.

Трамп разочарован Нетаньяху, в частности, из-за решения начать новое наступление в Газе. Это противоречит американскому плану восстановления региона. В частных разговорах он называет действия Израиля "тщетной попыткой".

Вероятно, США сейчас подталкивают Израиль и ХАМАС к соглашению о прекращении огня в Газе.

Нетаньяху разъярен на Трампа

Дипломаты, которые знакомы с ситуацией, утверждают, что Нетаньяху разозлили некоторые последние заявления Трампа.

Израильский лидер разочарован отказом Трампа поддержать военные удары по ядерным объектам Ирана.

Ему также не нравится, что американский президент хочет решать, будет ли разрешено Ирану обогащать уран согласно новой ядерной сделке, переговоры по которой сейчас ведутся. Нетаньяху выступает против этих договоренностей.

Кроме того, Нетаньяху разозлило заявление Трампа о том, что США прекращают военную кампанию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Такое решение американской стороной было принято после того, как хуситы согласились прекратить обстрел кораблей США в Красном море.

Несмотря на все, американские чиновники говорят, что Израиль не имел лучшего друга за всю свою историю, чем Трамп. Также, по их словам, сотрудничество между странами продолжается.