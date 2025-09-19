Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. После этого Таллинн поднял вопрос статьи 4 НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Эстонии Кристен Михала в соцсети Х.

Какова реакция эстонских властей на залет российских МиГов?

Премьер-министр Эстонии отметил, что утром 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать.

Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4,

– написал Кристен Михал.

Справочно! Статья 4 Североатлантического договора говорит, что стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Интересно, что офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала предположил, что Эстония могла бы сбить МиГ-31, если бы чувствовала уверенную поддержку Альянса перед российскими угрозами. Но этого не произошло, поэтому вражеские воздушные суда не были сбиты.

Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии самолетами РФ?