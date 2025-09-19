Естонія закликає НАТО застосувати статтю 4 після порушення повітряного простору МіГами Росії
- Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня.
- Естонія закликає НАТО до консультацій за статтею 4 через це порушення.
Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня. Після цього Таллінн порушив питання статті 4 НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала у соцмережі Х.
Яка реакція естонської влади на залітання російських МіГів?
Прем'єр-міністр Естонії зазначив, що вранці 19 вересня 3 російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати.
Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4,
– написав Крістен Міхал.
Довідково! Стаття 4 Північноатлантичного договору говорить, що сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.
Цікаво, що офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу припустив, що Естонія могла б збити МіГ-31, якби відчувала впевнену підтримку Альянсу перед російськими загрозами. Але цього не відбулося, тому ворожі повітряні судна не були збиті.
Що відомо про порушення повітряного простору Естонії літаками РФ?
Естонські ЗМІ писали, що у повітряний простір Естонії вранці залетіли 3 російські винищувачі. Через це НАТО підіймало у повітря свої літаки F-35.
Порушення зафіксували в районі острова Вайндлоо. Повітряні судна країни-агресорки кружляли в Естонії близько 12 хвилин, поки їх не перехопили винищувачі Альянсу.
МЗС Естонії викликало Тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, щоб висловити протест та вручити ноту. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку Таллінну.