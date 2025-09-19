Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня. Після цього Таллінн порушив питання статті 4 НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала у соцмережі Х.

До теми Гібридні дії вже тривають: чи має Росія ресурси для нового військового конфлікту із Заходом

Яка реакція естонської влади на залітання російських МіГів?

Прем'єр-міністр Естонії зазначив, що вранці 19 вересня 3 російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати.

Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4,

– написав Крістен Міхал.

Довідково! Стаття 4 Північноатлантичного договору говорить, що сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Цікаво, що офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу припустив, що Естонія могла б збити МіГ-31, якби відчувала впевнену підтримку Альянсу перед російськими загрозами. Але цього не відбулося, тому ворожі повітряні судна не були збиті.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії літаками РФ?