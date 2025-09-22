Балансировка Владимира Путина в отношении стран НАТО все больше приобретает рискованные формы. Поскольку проникновение беспилотника в Польшу не имело для России никаких последствий, Кремль продолжил эскалацию: в пятницу три истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

У Washington Post вышла редакционная колонка по этому поводу, НАТО призывают сбивать российские самолеты, передает 24 Канал.

Смотрите также Начнут ли страны НАТО сбивать российские самолеты: The Times оценило шансы

Как НАТО должно реагировать на нарушение своего воздушного пространства со стороны России?

Лучший путь для лидеров НАТО – четко дать понять, что любые дальнейшие российские военные самолеты, которые будут вторгаться в их воздушное пространство, будут немедленно сбиты,

– подчеркнули в издании.

Этот инцидент стал четвертым нарушением эстонского воздушного пространства Россией за текущий год. Самолеты летели без поданных планов полетов, с выключенными транспондерами, и не реагировали на авиадиспетчерские службы, находясь в воздухе 12 минут.

Похожая ситуация уже имела место в Турции почти десять лет назад: 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 на границе с Сирией. Этот случай не привел к широкомасштабному конфликту, но четко показал Путину, что он заплатит цену за испытание решимости страны.

Российские провокации последних лет, особенно после саммита Путина с Дональдом Трампом, были попыткой воспользоваться отсутствием решительного сопротивления со стороны США и ослабить гарантии взаимной обороны Альянса. предупреждение России о том, что ее безрассудство будет иметь последствия, и ее соблюдение теперь стало необходимым. Пример Турции 2015 года, когда пилот Су-24 погиб, а НАТО поддержало союзника, демонстрирует эффективность решительного сдерживания.

На фоне этих событий перспективы мира в Украине выглядят все более мрачными. Без активного давления на Путина агрессия Кремля будет только усиливаться.

Определение красной линии и ее соблюдение вместе с союзниками пошлет важный сигнал Путину и всем противникам Америки,

– отметили в Washington Post.

Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отметил, что достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял. Нарушение воздушного пространства долго бы не повторялись. Именно это произошло в случае со сбиванием российского самолета силами Турции.

Ранее российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии