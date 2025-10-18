Стармер предложил США работать над мирным соглашением для Украины по примеру плана Трампа по Газе. Инициатива озвучена после встречи президентов Украины и США 17 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какую сделку предлагает Стармер?

В пятницу, 17 октября, в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. После нее украинский лидер также провел переговоры с европейскими лидерами.

В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил США совместно работать над мирным соглашением для Украины.

По данным издания, оно может быть создано по аналогии с 20-пунктным планом Трампа по Сектору Газа.

Также на встрече с европейцами присутствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он предложил провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран в течение выходных.

Что известно о соглашении для Газы?