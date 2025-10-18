Как для Газы: Стармер предлагает США разработать новое мирное соглашение для Украины, – Axios
Кир Стармер предложил США совместно работать над мирным соглашением для Украины по примеру плана Трампа по Газе.
После встречи лидеров США и Украины в Белом доме, также состоялись переговоры с европейскими лидерами.
Стармер предложил США работать над мирным соглашением для Украины по примеру плана Трампа по Газе. Инициатива озвучена после встречи президентов Украины и США 17 октября.
Какую сделку предлагает Стармер?
В пятницу, 17 октября, в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. После нее украинский лидер также провел переговоры с европейскими лидерами.
В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил США совместно работать над мирным соглашением для Украины.
По данным издания, оно может быть создано по аналогии с 20-пунктным планом Трампа по Сектору Газа.
Также на встрече с европейцами присутствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он предложил провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран в течение выходных.
Что известно о соглашении для Газы?
20-пунктовый план Трампа для Сектора Газа предусматривал демилитаризацию и восстановление территории без израильской оккупации. Временное управление будет осуществлять Палестинский комитет под международным наблюдением, с акцентом на мир и экономическое развитие.
Американский лидер заявил 9 октября, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первой фазе мирного плана.
13 октября президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль и объявил о завершении войны между ХАМАС и Израилем.