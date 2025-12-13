"Мир не за горами": Эрдоган рассказал о своей встрече с Путиным
- Эрдоган после встречи с Путиным заявил о перспективе скорого достижения мира.
- Обсуждали войну России против Украины и роль Турции в мирном урегулировании, а также важность безопасности судоходства в Черном море.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным в Туркменистане. Он заявил, что видит перспективу быстрого достижения мира.
Об этом он сказал журналистам на борту самолета во время возвращения в Турцию из Ашхабада, передает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Где Эрдоган заметил шанс для быстрого мира?
Мир не за горами, мы это видим. Все, что нам нужно сделать, это вернуть наш курс туда, где мир,
– заявил турецкий лидер.
Эрдоган сообщил, что во время встречи обсудил с Путиным войну России против Украины, а также роль, которую Турция может сыграть в мирном урегулировании. По его словам, и Москва, и Анкара положительно воспринимают диалог, инициированный президентом США Дональдом Трампом. Турецкий президент также выразил надежду на отдельный разговор с американским лидером.
"Мы в основном обсуждали войну и мирные усилия. Как и все участники, Путин прекрасно знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была бы закончиться давно", – отметил Эрдоган.
Отдельно он отметил, что Черное море не должно превращаться в зону боевых действий, поскольку это "навредит России и Украине и никоим образом не принесет им пользы".
"Всем нужно безопасное судоходство в Черном море. Это должно быть обеспечено", – подчеркнул президент Турции.
Эрдоган посоветовал Путину пойти на частичное перемирие с Киевом
Эрдоган и Путин говорили о войне в Украине. Президент Турции отметил, что усилия для справедливого завершения войны в Украине имеют большое значение.
Политик призвал Россию и Украину к ограниченному прекращению огня. Он предложил отказаться от ударов по энергетическим объектам и портам.