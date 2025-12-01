Посланник Трампа отправится в Москву: Песков сказал, когда Уиткофф встретится с Путиным

В России сделали официальное заявление относительно сроков встречи Уиткоффа и Путина. Там уточнили день и конкретизировали время визита. Ранее медиа называли то ли 4 –5 декабря, то ли 2 декабря.

Когда Уиткофф встретится с Путиным?

Как рассказал Дмитрий Песков, встреча Путина с Уиткоффом состоится 2 декабря во второй половине дня.

Он добавил, что официально обнародуют кадры начала встречи Путина и Уиткоффа, а вот о заявлении по итогам говорить рано.

Как и ранее, представитель Путина дал понять, что все детали останутся за закрытыми дверями.

Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет вести их "в мегафонном режиме" через СМИ,

– передают его слова российские пропагандистские медиа.

Интересно! Песков высказался и относительно Ермака. Мол, "практика покажет", повлияет ли его увольнение на ход переговоров по Украине.

В Москву едет не только Уиткофф

Еще одним знаменательным заявлением Пескова стали слова о возможной встрече с руководителем китайского МИД Ван И, который 1 декабря будет в российской столице.

У Путина на ближайшую неделю перегруженный график, контактов с главой МИД Китая в нем пока что нет,

– сказал спикер диктатора.

И это довольно странно, ведь визит Ван И – один из ключевых для россиян на этой неделе. Глава МИД Китая должен принять участие в двусторонних консультациях по стратегической безопасности. В Россию его пригласил Шойгу.

Весной 2025 года министр проводил переговоры с Путиным и Лавровым. Песков тогда назвал его старым добрым другом.

Российские эксперты считают, что Китай будет максимально осмотрительным, ведь его попытку создать мирный план отвергли. Поэтому Пекин не будет сильно вовлечен в мирный процесс, оставляя себе место для маневра.

Обратите внимание! Такие слова Пескова могут стать не только определенным сигналом для Поднебесной, чтобы гости не сильно рассчитывали на гостеприимство. Но могут быть обычным очковтирательством. Например, когда СМИ писали, что американцы собираются контактировать с Путиным или даже может состояться телефонный разговор Трампа и Путина, представитель хозяина Кремля говорил, что в расписании Путина ничего такого нет.

Что говорят в США о встрече Уиткоффа и Путина?

Дональд Трамп, когда его спросили об этом, был максимально неконкретным. Он сказал, что есть "хороший шанс" заключить мирное соглашение, одновременно Украина имеет "некоторые сложные проблемы" на фоне коррупционного скандала.

Дедлайна для Путина у Трампа нет.

Мой дедлайн – когда закончится война,

– сказал он.

Трамп якобы говорил с американскими переговорщиками, которые встретились с украинской делегацией в Майами, и "у них все хорошо".

Украинские СМИ утверждали, что Киев настаивает на личных переговорах между президентами Зеленским и Трампом, чтобы решить наиболее чувствительные проблемы мирных переговоров. А западные медиа предполагали, что в Москву вместе с Уиткоффом может поехать и зять Трампа Джаред Кушнер.