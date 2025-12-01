Посланець Трампа вирушить у Москву: Пєсков сказав, коли Віткофф зустрінеться з Путіним

У Росії зробили офіційну заяву щодо термінів зустрічі Віткоффа та Путіна. Там уточнили день і конкретизували час візиту. Раніше медіа називали чи то 4 – 5 грудня, чи то 2 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТАСС.

Коли Віткофф зустрінеться з Путіним?

Як розповів Дмитро Пєсков, зустріч Путіна з Віткоффом відбудеться 2 грудня у другій половині дня.

Він додав, що офіційно оприлюднять кадри початку зустрічі Путіна та Віткоффа, а от про заяву за підсумками говорити зарано.

Як і раніше, речник Путіна дав зрозуміти, що всі деталі залишаться за закритими дверима.

Росія зацікавлена ​​в успіху переговорів щодо України, тому не вестиме їх "у мегафонному режимі" через ЗМІ,

– передають його слова російські пропагандистські медіа.

Цікаво! Пєсков висловився і щодо Єрмака. Мовляв, "практика покаже", чи вплине його звільнення на перебіг переговорів щодо України.

У Москву їде не тільки Віткофф

Ще однією знаменною заявою Пєскова стали слова про можливу зустріч з керівником китайського МЗС Ван І, який 1 грудня буде в російській столиці.

У Путіна на найближчий тиждень перевантажений графік, контактів із главою МЗС Китаю в ньому поки що немає,

– сказав речник диктатора.

І це досить дивно, адже візит Ван І – один з ключових для росіян на цьому тижні. Очільник МЗС Китаю має взяти участь у двосторонніх консультаціях зі стратегічної безпеки. У Росію його запросив Шойгу.

Навесні 2025 року міністр проводив переговори з Путіним і Лавровим. Пєсков тоді назвав його старим добрим другом.

Російські експерти вважають, що Китай буде максимально обачним, адже його спробу створити мирний план відкинули. А тому Пекін не буде сильно залучений у мирний процес, залишаючи собі місце для маневру.

Зверніть увагу! Такі слова Пєскова можуть стати не тільки певним сигналом для Піднебесної, щоб гості не сильно розраховували на гостинність. Але можуть бути звичайним окозамилюванням. Наприклад, коли ЗМІ писали, що американці збираються контактувати з Путіним чи навіть може відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна, речник господаря Кремля казав, що в розкладі Путіна нічого такого немає.

Що кажуть у США про зустріч Віткоффа та Путіна?

Дональд Трамп, коли його запитали про це, був максимально неконкретним. Він сказав, що є "хороший шанс" укласти мирну угоду, водночас Україна має "деякі складні проблеми" на тлі корупційного скандалу.

Дедлайну для Путіна Трамп не має.

Мій дедлайн – коли закінчиться війна,

– сказав він.

Трамп нібито говорив з американськими переговорниками, які зустрілися з українською делегацією в Маямі, і "в них все добре".

Українські ЗМІ твердили, що Київ наполягає на особистих переговорах між президентами Зеленським і Трампом, щоб вирішити найбільш чутливі проблеми мирних перемовин. А західні медіа припускали, що в Москву разом з Віткоффом може поїхати і зять Трампа Джаред Кушнер.