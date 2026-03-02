Новый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться в Стамбуле, – Bloomberg
- Переговоры между Украиной и Россией, запланированные на начало марта в Абу-Даби, могут состояться в Стамбуле.
- По крайней мере, так заявили российские источники.
В первую неделю марта должны были состояться мирные переговоры по войне в Украине. Но сейчас внимание мира приковано к войне на Ближнем Востоке.
Впрочем, переговоры все еще возможны. Об этом сообщает Bloomberg.
Когда и где состоится следующий раунд переговоров?
Вообще-то стороны должны были встретиться 5 – 6 марта в Абу-Даби. Но теперь над столицей ОАЭ закрыто воздушное пространство и там раздаются взрывы.
Российские источники говорят, что Стамбул является одним из возможных альтернативных мест проведения.
Россия и Украина все еще ожидают, что запланированные мирные переговоры под руководством США состоятся на этой неделе, даже несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа продолжает военную кампанию против Ирана,
– говорится в статье.
А что говорят в Украине?
Владимир Зеленский сказал, что могут быть другие площадки, например Турция или Швейцария.
Из-за этих сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить именно Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен,
– заявил он.
Украина "будет точно поддерживать любую из этих трех площадок по встрече". Сейчас ждут ответа от партнеров.