Новый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться в Стамбуле, – Bloomberg

В первую неделю марта должны были состояться мирные переговоры по войне в Украине. Но сейчас внимание мира приковано к войне на Ближнем Востоке.

Впрочем, переговоры все еще возможны. Об этом сообщает Bloomberg.

Смотрите также Какие неприятные последствия для Украины может иметь война на Ближнем Востоке

Когда и где состоится следующий раунд переговоров?

Вообще-то стороны должны были встретиться 5 – 6 марта в Абу-Даби. Но теперь над столицей ОАЭ закрыто воздушное пространство и там раздаются взрывы.

Российские источники говорят, что Стамбул является одним из возможных альтернативных мест проведения.

Россия и Украина все еще ожидают, что запланированные мирные переговоры под руководством США состоятся на этой неделе, даже несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа продолжает военную кампанию против Ирана,

– говорится в статье.

А что говорят в Украине?

Владимир Зеленский сказал, что могут быть другие площадки, например Турция или Швейцария.

Из-за этих сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить именно Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен,

– заявил он.

Украина "будет точно поддерживать любую из этих трех площадок по встрече". Сейчас ждут ответа от партнеров.