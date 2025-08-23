Последние высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вызвали недовольство в Белом доме. В Вашингтоне расценили их как сигнал возможного отхода Москвы от договоренностей, выполнение которых, по мнению президента США Дональда Трампа, он ожидает от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на западного чиновника, передает 24 Канал.

Как Россия увиливает от соглашения Трампа?

Россияне просто день за днем отступают (от обязательств, – 24 Канал). Поэтому складывается впечатление, что ими играют, что раздражает любого президента, но особенно человека с такой же природой, как президент Трамп,

– объяснил собеседник журналистов.

Несмотря на это, в Вашингтоне не исключают возможности достижения мирного соглашения.

"Никто не готов сдаваться. Одна из вещей, о которой президент четко заявил, заключается в том, что если есть путь к дипломатическому решению этой проблемы в ближайшее время, то он хочет его использовать. Военного решения конфликта нет. Вопрос в том, есть ли дипломатическое решение сейчас, или понадобятся следующие шесть, двенадцать или восемнадцать месяцев, чтобы дойти до этой точки зрения", – отметил чиновник.

После переговоров, которые Трамп провел сначала с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, перспективы перемирия остаются размытыми. В четверг глава Белого дома заявил, что Украина "в основном только обороняется и поэтому не может победить Россию". Источники в администрации считают, что это заявление фактически означает необходимость для Киева согласиться на соглашение, которое в большинстве будет навязано Москвой.

Также подтверждено, что советники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии вместе с дипломатами ЕС и НАТО продолжают работу над пакетом гарантий безопасности для Украины. Этот процесс координирует госсекретарь США Марко Рубио. По данным источника, уже на этой неделе состоялась встреча участников группы, и продвижение в вопросе продолжается.

Ожидается, что механизм гарантий безопасности будет подготовлен до возможного саммита с участием лидеров Украины и России.

Какие были последние заявления о мирных переговорах?