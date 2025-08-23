Останні висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова викликали невдоволення у Білому домі. У Вашингтоні розцінили їх як сигнал можливого відходу Москви від домовленостей, які, на думку президента США Дональда Трампа, він змусив узяти на себе російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на західного посадовця, передає 24 Канал.

Як Росія тікає від угоди Трампа?

Росіяни просто день за днем ​​відступають (від зобов'язань, – 24 Канал). Тож складається враження, що ними грають, що дратує будь-якого президента, але особливо людину з такою ж природою, як президент Трамп,

– пояснив співрозмовник журналістів.

Попри це, у Вашингтоні не виключають можливості досягнення мирної угоди.

"Ніхто не готовий здаватися. Одна з речей, про яку президент чітко заявив, полягає в тому, що якщо є шлях до дипломатичного вирішення цієї проблеми найближчим часом, то він хоче його використати. Військового вирішення конфлікту немає. Питання в тому, чи є дипломатичне рішення зараз, чи знадобляться наступні шість, дванадцять чи вісімнадцять місяців, щоб дійти до цієї точки зору", – зазначив чиновник.

Після переговорів, які Трамп провів спершу з Путіним, а згодом із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, перспективи перемир’я залишаються розмитими. У четвер глава Білого дому заявив, що Україна "здебільшого лише обороняється і тому не може перемогти Росію". Джерела в адміністрації вважають, що ця заява фактично означає необхідність для Києва погодитися на угоду, яка в більшості буде нав’язана Москвою.

Також підтверджено, що радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії разом із дипломатами ЄС і НАТО продовжують роботу над пакетом гарантій безпеки для України. Цей процес координує держсекретар США Марко Рубіо. За даними джерела, вже цього тижня відбулася зустріч учасників групи, і просування у питанні триває.

Очікується, що механізм безпекових гарантій буде підготовлений до можливого саміту за участю лідерів України та Росії.

Які були останні заяви про мирні переговори?