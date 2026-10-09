В Кремле неожиданно поддержали громкое заявление Рубио о том, что война в Украине зашла в "тупик"

Представители государства-агрессора неожиданно поддержали тезис американского руководства о том, что боевые действия якобы зашли в стратегический тупик. В свою очередь, украинская сторона категорически отвергла такие оценки и призвала партнеров оказать реальное экономическое давление на врага.

Об этом сообщает Reuters.

Что сказали в Москве о мирных переговорах?

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о полном согласии с недавними словами государственного секретаря США Марко Рубио. По его словам, именно дипломаты теперь должны искать пути для перехода к мирному урегулированию.

В то же время в Кремле не видят никаких ближайших перспектив для трехсторонней встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Что предшествовало этим заявлениям?

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио 8 октября дал интервью греческому изданию Kathimerini, где поделился своим видением ситуации. Он отметил, что война оказалась в стратегическом тупике, а ее завершение дипломатическим путем пока недостижимо.

Рубио ранее объяснял, что переговоры остаются заблокированными из-за ультиматумов Москвы. Россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Киев отвергает как неприемлемое.

В свою очередь, Владимир Зеленский опроверг заявления госсекретаря США о дипломатическом тупике. Глава государства пояснил, что проблема заключается не в отсутствии решений, а в нежелании партнеров жестко давить на Россию. По его словам, для быстрого перелома ситуации Западу достаточно принять несколько решительных мер против российской экономики и военно-промышленного комплекса.