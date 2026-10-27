"Трамп пришел зарабатывать": почему США предлагают Украине возобновить транзит газа из России

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер склоняли Украину к возобновлению полноценного транзита российского газа и нефти в рамках послевоенного экономического сотрудничества. В этих намерениях ясно видно, что на самом деле хочет Трамп от мирных переговоров.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, сейчас мы все наблюдаем, как складывается довольно неадекватная позиция Трампа в отношении войны в Украине. Он фактически пришел зарабатывать деньги, а интересы Украины ему буквально безразличны.

Трампу нужны деньги

Как подчеркнул Городницкий, американская сторона сосредоточена исключительно на коммерческой выгоде. Им хотелось бы заработать дополнительные миллиарды долларов.

Трамп заинтересован исключительно в наживе. Ему хочется обогатиться на довольно большие суммы. Будет ли он учитывать интересы Украины в этом аспекте? Конечно, нет,

– подчеркнул Городницкий.

Чего хочет Трамп от переговоров: смотрите видео 24 Канала

Политический эксперт подчеркнул, что Украина правильно сопротивляется таким кулуарным договоренностям. В частности, тем или иным образом информация о неадекватных идеях переговорщиков попадает в СМИ. И об этом уже знает весь мир.

Мы точно не хотим оставаться наедине с этими "недопереговорщиками", чтобы нам рассказывали, что мы там устно согласовали. Путин постоянно упоминает, что в Стамбуле что-то было согласовано, и все кивнули головой. Это бред. Или как он любит вспоминать, что в 1991 году кто-то якобы устно согласился, что НАТО не будет расширяться. Вот вся эта чепуха не имеет смысла. А мы должны отстаивать наши интересы любыми средствами. И даже обнародование информации – уже одно из средств борьбы,

– отметил Городницкий.

Ранее политолог Петр Олещук отмечал, что финансовый интерес остается главным слабым местом Белого дома, из-за чего жадность превратилась в удобный рычаг влияния для Кремля.