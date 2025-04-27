Путин использовал против Трампа классический прием, которым пользовался в частности в переговорах по Сирии

Попытки администрации Дональда Трампа договориться о прекращении огня в войне России против Украины не имели успеха, несмотря на активную дипломатическую деятельность. Россия просто намеренно запутывает этот процесс.

Американский президент столкнулся с реальностью: достучаться до российского диктатора Путина оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Путин обыгрывает Трампа, затягивая переговоры

При этом подчеркивается, что Трамп стал лишь очередным американским лидером, которому не удалось привлечь Россию и ее президента на свою сторону.

После возвращения в Белый дом Трамп провел по меньшей мере две телефонные беседы с Путиным, а его спецпредставитель Стив Уиткофф неоднократно посещал Россию для переговоров с диктатором. Однако, по данным CNN, Уиткофф вернулся без результатов и даже начал повторять кремлевские месседжи.

В комментарии для агентства эксперт по вопросам России и Европы Анджела Стент выразила мнение, что Путин считает переговоры успешными: он не планирует останавливать войну против Украины, но получает дипломатическое сближение с США.

Глава отдела внешней политики центра New Eurasian Strategies Джон Лаф уверен, что Путин выбрал стратегию выжидания, рассчитывая, что время работает на него. По словам Лафа, Путин надеется, что сможет ослабить позиции Украины и заставить Киев вместе с европейскими союзниками при поддержке США принять российские условия мирного урегулирования.

Стратегия затягивания времени, торгов за каждую мелочь или уклонение без четкого отказа – классический российский прием, который Путин и его дипломаты неоднократно применяли в прошлом, в частности во время переговоров по Сирии.

Пока непонятно, или администрация Трампа не предвидела такое развитие событий из-за нехватки опыта, или, возможно, сознательно решила подыгрывать. Стент в комментарии CNN заметила, что риторика Трампа после возвращения в Белый дом свидетельствует: он воспринимает мир подобно Путину – как арену великих держав, которым должны подчиняться меньшие страны.

Джон Лаф, в свою очередь, отметил, что манипулятивный стиль переговоров Путина сформировался еще во времена его службы в КГБ.

Анализируя, как некоторые бывшие президенты США уже пытались построить личные отношения с российским лидером, эксперты констатируют, что ключевая проблема заключалась в том, что Вашингтон и Москва не понимают друг друга – ни сейчас, ни в прошлые годы.