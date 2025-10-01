Россия ожидает новый раунд переговоров с США до конца осени
- Россия ожидает третий раунд переговоров с США до конца осени, но точных дат пока нет.
- Американская сторона не комментировала это заявление России.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает следующего раунда переговоров с США до конца осени. Обсуждения уже продолжаются.
Пока точных дат нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Когда могут состояться очередные переговоры США и России?
Россия ожидает, что третий раунд переговоров с США состоится до конца осени.
До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится,
– сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Американская сторона никак не комментировала это заявление.
Последние новости о мирных переговорах
Кит Келлог заявил, что Путин на самом деле осознает, что не может победить Украину. Он призвал делать войну для России слишком дорогой, в частности путем экономических санкций и ограничения доходов от продажи нефти.
Марк Рютте считает, что война России против Украины завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что Украина будет защищена после мирного соглашения.
Рютте отметил, что Путин хочет полной победы, но все же понимает, что это невозможно, и война, вероятно, закончится переговорами.