Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает следующего раунда переговоров с США до конца осени. Обсуждения уже продолжаются.

Пока точных дат нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Когда могут состояться очередные переговоры США и России?

Россия ожидает, что третий раунд переговоров с США состоится до конца осени.

До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится,

– сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Американская сторона никак не комментировала это заявление.

