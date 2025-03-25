Трамп признал, что на чиновников США могли повлиять россияне: он оправдал это желанием мира
Президент США Дональд Трамп признал, что определенные представители его администрации могут испытывать влияние со стороны Кремля. Но это, по его мнению, может объясняться намерениями американских чиновников достичь прекращения российско-украинской войны.
Он снова повторил мысль, что если бы он сидел в Овальном доме, широкомасштабного вторжения России в Украину "никогда бы не произошло". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
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Что ответил Трамп на беспокойство Зеленского
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Time о возможном информационном влиянии России на отдельных членов команды Белого дома, Трамп не стал это отрицать, однако отметил, что такое могло иметь место, и может быть связано с усилиями по достижению мира между Россией и Украиной.
Ну, вероятно, на них повлияли, чтобы урегулировать этот вопрос, потому что Украина хочет, чтобы это было урегулировано, я думаю, что они должны это урегулировать, и Россия хочет, чтобы это было урегулировано,
– сказал Трамп.
Он снова подчеркнул, что при его президентстве полномасштабного вторжения России в Украину "никогда бы не произошло".
Также Трамп выразил удовлетворение работой государственного секретаря Марко Рубио, спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, который участвует в переговорах с Кремлем, и советника по национальной безопасности Майка Волтца.
"Марко делает замечательную работу, и Стив Уиткофф был невероятным... Майкл Волтц... У нас есть замечательная группа людей, которые работают над этим вопросом. И они тратят существенную часть своего рабочего дня для урегулирования того, что на самом деле влияет на нас финансово, потому что мы отдали так много денег", – отметил Трамп.