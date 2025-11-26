Каждый должен что-то взять и что-то отдать, – Трамп объяснил ситуацию в переговорах по войне в Украине

Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по мирному урегулированию войны в Украине. Он отметил, что большинство пунктов мирного соглашения уже согласованы.

Уиткофф на следующей неделе на следующей неделе встретится с Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Дональда Трампа на борту Air Force One.

Какие заявления сделал Трамп о мирных переговорах?

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие пункты мирного соглашения уже согласованы.

Он также считает, что война идет по направлению потери территорий для Украины, поскольку Россия превосходит по численности армии. По его словам, эта война может длиться годами, но не в пользу Украины. Он убежден, что Киев должен согласиться на соглашение, иначе погибнут еще "50 – 60 тысяч человек".

Трамп заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф отправится на встречу с Путиным на следующей неделе.

Вопрос границ все еще обсуждается, но, по его словам, обеим сторонам придется что-то взять и что-то отдать. Он объяснил, что сейчас граница проходит иногда по дорогам или посреди городов, что невозможно оставить таким образом в соглашении. Это сложный и комплексный вопрос, считает он.

Трамп отметил, что перед тем, как он встретится с Зеленским, нужно достичь соглашения.

Что касается Европы, то президент США подтвердил, что она будет вовлечена в обеспечение безопасности Украины и заинтересована в окончании войны.

