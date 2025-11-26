Кожен має щось взяти й щось віддати, – Трамп пояснив ситуацію у переговорах щодо війни в Україні

Трамп заявив про хороші переговори з Росією щодо мирного врегулювання війни в Україні. Він зазначив, що більшість пунктів мирного плану вже узгоджені.

Віткофф наступного тижня наступного тижня зустрінеться з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви Дональда Трампа на борту Air Force One.

Які заяви зробив Трамп про мирні переговори?

Президент США Дональд Трамп заявив, що багато пунктів мирної угоди вже узгоджені.

Він також вважає, що війна йде у напрямку втрати територій для України, оскільки Росія переважає по численності армії. За його словами, ця війна може тривати роками, але не на користь Україні. Він переконаний, що Київ повинен погодитися на угоду, інакше загинуть ще "50 – 60 тисяч людей".

Трамп заявив, що спецпосланець Стів Віткофф вирушить на зустріч з Путіним наступного тижня.

Питання кордонів все ще обговорюється, але, за його словами, обом сторонам доведеться щось узяти й щось віддати. Він пояснив, що зараз межа проходить інколи по дорогах або посеред міст, що неможливо залишити таким чином в угоді. Це складне і комплексне питання, вважає він.

Трамп зазначив, що перед тим, як він зустрінеться із Зеленським, потрібно досягти угоди.

Щодо Європи, то президент США підтвердив, що вона буде залучена у гарантування безпеки Україні і зацікавлена у закінченні війни.

Які пункти мирного плану ще не погоджено