Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия вскоре проведут мирные переговоры.
- Трамп усиливает давление для достижения договоренностей по Украине вместе с НАТО, которое активно закупает американское оружие для Украины.
Президент США считает, что Украина и Россия вскоре проведут мирные переговоры. Он также заявил, что усиливает давление по соглашению вместе с НАТО.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с финским лидером в Белом доме 9 октября, пишет 24 Канал.
Что американский лидер говорит о мирном процессе по Украине?
Президент США в очередной раз отметил, что войны России с Украиной не должно было бы быть. Также, по его мнению, страны вскоре проведут мирные переговоры.
Я думаю, что они сядут за стол (переговоров – 24 Канал) вскоре,
– сказал Трамп.
Американский лидер считает, что у Украины и России много причин провести переговоры.
Кроме того, на вопрос журналиста, планирует ли Трамп усилить давление для достижения договоренностей по Украине, президент США ответил, что усиливает давление вместе с НАТО. Он похвалил руководство Альянса и отметил, что НАТО активно закупает американское оружие, большинство которого идет в Украину.
Последние заявления Трампа о войне в Украине
Дональд Трамп считает, что в конце концов сможет урегулировать войну России против Украины. Он в очередной раз отметил, что США смогли урегулировать 7 войн и сейчас находятся на пути к решению 8.
Также президент США назвал потери в войне в Украине за прошедшую неделю. По его словам, прошлой неделе в войне России против Украины погибло более 7 тысяч военных.
По мнению Дональда Трампа, урегулировать конфликт в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке.