Президент США считает, что Украина и Россия вскоре проведут мирные переговоры. Он также заявил, что усиливает давление по соглашению вместе с НАТО.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с финским лидером в Белом доме 9 октября, пишет 24 Канал.

Смотрите также Трамп одержим идеей получить Нобелевскую премию мира 2025: есть ли у него шансы на победу

Что американский лидер говорит о мирном процессе по Украине?

Президент США в очередной раз отметил, что войны России с Украиной не должно было бы быть. Также, по его мнению, страны вскоре проведут мирные переговоры.

Я думаю, что они сядут за стол (переговоров – 24 Канал) вскоре,

– сказал Трамп.

Американский лидер считает, что у Украины и России много причин провести переговоры.

Кроме того, на вопрос журналиста, планирует ли Трамп усилить давление для достижения договоренностей по Украине, президент США ответил, что усиливает давление вместе с НАТО. Он похвалил руководство Альянса и отметил, что НАТО активно закупает американское оружие, большинство которого идет в Украину.

Последние заявления Трампа о войне в Украине