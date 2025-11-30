"Обсуждаем будущее Украины": первые заявления из Майами, где началась встреча Украины и США

17:25, 30 ноября

Рустем Умеров поблагодарил Трампа за его мирные инициативы, а его команде – за то, что слышат и работают вместе с украинцами.

Глава нашей делегации сказал, что за последние 10 месяцев был прогресс.

Сегодня обсуждаем будущее Украины, ее безопасность, чтобы война не повторялась, процветание Украины и ее восстановление,

– высказался он.

Наша делегация ждет продуктивную и успешную встречу.