В августе 2025 года Украина пережила один из самых интенсивных всплесков дипломатической активности с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, переговоры завершились без мирного соглашения или перемирия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что ждет Украину после всплеска дипломатии?

Сначала президент США провел саммит на Аляске с Владимиром Путиным, а несколько дней спустя Владимир Зеленский и еще семь европейских лидеров встретились с Трампом в Вашингтоне.

После того как Трамп провел переговоры с Путиным, он заявил, что российский диктатор готов встретиться с президентом Украины, однако, по мнению автора материала, это кажется все менее вероятным.

Журналист подчеркнул, что в конце концов саммиты завершились без мирного соглашения или перемирия.

Несмотря на оптимистичные заявления, они не создали серьезного толчка к урегулированию войны – остаются главные камни преткновения. Перспектива саммита между Путиным и Зеленским в ближайшем времени представляется маловероятной, хотя Зеленский неоднократно заявлял, что готов к такой встрече, называя ее единственным путем договориться о завершении войны,

– говорится в материале.

В свою очередь, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины после завершения боевых действий. Президент Украины подчеркнул, что вскоре американская и украинская делегации встретятся, чтобы обсудить возможность будущих переговоров между Москвой и Киевом.

Какие ожидания на поле боя?

Автор отметил, что бои продолжаются в нескольких регионах Украины и обе стороны несут тяжелые потери. Москва снова заняла Курскую область, но на территории Украины линия фронта почти не изменилась за год, хотя инициатива больше на стороне российских оккупантов.

Донбасс остается эпицентром боев,

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что российские войска пытаются продвинуться на севере Донецкой области и захватить город Покровск. Москва стремится взять под контроль часть Донбасса, которую еще удерживает Украина.

На фронте все большую роль играют дроны-разведчики и ударные беспилотники. В то же время Россия продолжает авиаудары по городам и селам Украины, применяя дроны и ракеты.

Какие главные разногласия?

Несмотря на оптимистичные сигналы после переговоров стороны разделяют серьезные вопросы: территории и гарантии безопасности.

Путин требует, чтобы Украина передала все территории Донбасса, а Киев настаивает, что любое мирное соглашение должно предусматривать защиту от будущей агрессии России. Лучшей гарантией считается членство в НАТО, но в короткой перспективе это, по мнению автора, маловероятно.

Российский министр иностранных дел Лавров заявил, что Москва хочет, чтобы гарантии безопасности предоставлял Совет безопасности ООН. Ранее он также говорил, что Москва хочет быть "частью любых гарантий", и это неприемлемо для Киева.

Еще одно требование украинцев – возвращение около 20 000 детей, похищенных и депортированных в Россию. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военных преступлениях и ответственности за эти депортации.

