США предложили Украине на прошлой неделе два проекта документов, – СМИ рассказали детали

На прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов два проекта документов. Одним из них был план на 28 пунктов.

Тогда как другим – соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Какие проекты документов США передали Украине?

19 ноября в Киев приехала американская делегация во главе с близким товарищем вице-президента Джей Ди Вэнса, министром сухопутных войск Даниэлем Дрисколлом, чтобы обсудить мирный план.

В течение трех дней американские переговорщики провели в Киеве ряд встреч с политическим и военным руководством Украины, а также с европейскими послами. Как сообщает The Guardian, Трамп официально назначил Дрисколла своим "специальным представителем" для продвижения мирного плана.

Один из источников "РБК-Украина" рассказывает, что американцы приехали в Киев с ультиматумом: если до 27 ноября вы не поддержите этот план – дальше, пожалуйста, сами с европейцами, мы все остановим – и поставки оружия, и разведданные. В первый день визита их риторика была очень жесткая, правда, потом она немного смягчилась.

Этот ультиматум изданию подтвердили и другие собеседники. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что поскольку "Украина теряет территории", то День благодарения 27 ноября "является подходящим моментом для Киева согласиться на мирное соглашение". Россиянам при этом он пригрозил новыми "очень мощными" санкциями.

Однако отмечается, что Дрисколл приехал в Киев для обсуждения двух проектов документов. Один из них – это комплексный документ из 28 пунктов. В нем говорится о различных сферах украинско-российского урегулирования – начиная от территорий и заканчивая условиями реинтеграции России в мировую экономику.

Это не финальный документ, а скорее материал, который был передан украинской стороне для обсуждения. Именно эти 28 пунктов и стали предметом вчерашних переговоров в Женеве между украинской и американской делегациями и, вероятно, уже претерпели изменения.

Другим дополнительным документом является "Рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины", которое, как указано в его тексте, создано "по модели принципов статьи 5 НАТО". По информации "РБК-Украина", оно содержит три пункта.

Первый из них предусматривает, что в случае повторной вооруженной атаки со стороны России на Украину президент США может применить "вооруженные силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными".

Вторым пунктом прописано, что члены НАТО вместе с Францией, Британией, Германией, Польшей и Финляндией обязуются действовать согласованно с США. А в третьем пункте отмечается, что такое рамочное соглашение будет действовать в течение десяти лет, с возможностью продления.

Как и в случае с 28 пунктами, это рамочное соглашение о гарантиях безопасности от США не является финальным и также, вероятно, подвергнется коррекции.

Какие изменения претерпел план США: коротко о главном