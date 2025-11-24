США запропонували Україні минулого тижня два проєкти документів, – ЗМІ розповіли деталі

Минулого тижня Україна отримала від Сполучених Штатів два проєкти документів. Одним із них був план на 28 пунктів.

Тоді як іншим – угода щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Які проєкти документів США передали Україні?

19 листопада до Києва приїхала американська делегація на чолі з близьким товаришем віцепрезидента Джей Ді Венса, міністром сухопутних військ Даніелем Дрісколлом, щоб обговорити мирний план.

Протягом трьох днів американські перемовники провели в Києві низку зустрічей із політичним та військовим керівництвом України, а також із європейськими послами. Як повідомляє The Guardian, Трамп офіційно призначив Дрісколла своїм "спеціальним представником" для просування мирного плану.

Одне з джерел "РБК-Україна" розповідає, що американці приїхали до Києва з ультиматумом: якщо до 27 листопада ви не підтримаєте цей план – далі, будь ласка, самі з європейцями, ми все зупинимо – і постачання зброї, і розвіддані. У перший день візиту їхня риторика була дуже жорстка, щоправда, потім вона трохи пом’якшилась.

Цей ультиматум виданню підтвердили й інші співрозмовники. Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що оскільки "Україна втрачає території", то День подяки 27 листопада "є відповідним моментом для Києва погодитися на мирну угоду". Росіянам при цьому він пригрозив новими "дуже потужними" санкціями.

Однак зазначається, що Дрісколл приїхав до Києва для обговорення двох проєктів документів. Один із них – це комплексний документ з 28 пунктів. У ньому йдеться про різні сфери українсько-російського врегулювання – починаючи від територій і закінчуючи умовами реінтеграції Росії у світову економіку.

Це не фінальний документ, а радше матеріал, який був переданий українській стороні для обговорення. Саме ці 28 пунктів й стали предметом учорашніх переговорів у Женеві між українською та американською делегаціями та, ймовірно, вже зазнали змін.

Іншим додатковим документом є "Рамкова угода щодо гарантій безпеки для України", яка, як зазначено у її тексті, створена "за моделлю принципів статті 5 НАТО". За інформацією "РБК-Україна", вона містить три пункти.

Перший із них передбачає, що у разі повторної збройної атаки з боку Росії на Україну президент США може застосувати "збройні сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні й дипломатичні дії та інші кроки, які буде визнано доцільними".

Другим пунктом прописано, що члени НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов’язуються діяти узгоджено зі США. А в третьому пункті зазначається, що така рамкова угода буде діяти протягом десяти років, з можливістю продовження.

Як і у випадку з 28 пунктами, ця рамкова угода про гарантії безпеки від США не є фінальною і також, імовірно, зазнає корекції.

