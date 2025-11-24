США и Украина продолжат работу над "уточненным" мирным планом, – Reuters

Вашингтон и Киев намерены продолжить работу в понедельник, 24 ноября, над планом прекращения войны с Россией. В совместном заявлении стороны отметили, что они разработали "усовершенствованные мирные рамки" после переговоров в Женеве.

Однако они не предоставили подробностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как изменился мирный план после переговоров в Женеве?

По данным Reuters, Белый дом отдельно заявил, что украинская делегация сообщила им, что план "отражает их национальные интересы" и "соответствует их основным стратегическим требованиям", хотя Киев не сделал собственного заявления.

Пока непонятно, как обновленный план будет решать ряд вопросов, в частности как гарантировать безопасность Украины от постоянных угроз со стороны России.

Соединенные Штаты и Украина заявили, что продолжат "интенсивную работу" до крайнего срока в четверг, 27 ноября, хотя государственный секретарь США Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию во время переговоров, улетел обратно в Вашингтон поздно в воскресенье, 23 ноября.

Также, по данным источников, президент Владимир Зеленский может поехать в Соединенные Штаты уже на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом самые чувствительные аспекты плана.

