США и Украина продолжат работу над "уточненным" мирным планом, – Reuters
- США и Украина продолжат работу над усовершенствованным планом прекращения войны с Россией после переговоров в Женеве.
- Президент Зеленский может посетить США для обсуждения ключевых аспектов плана с Трампом.
Вашингтон и Киев намерены продолжить работу в понедельник, 24 ноября, над планом прекращения войны с Россией. В совместном заявлении стороны отметили, что они разработали "усовершенствованные мирные рамки" после переговоров в Женеве.
Однако они не предоставили подробностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Несмотря на уступки Украины: Россия вряд ли согласится на компромисс по мирному плану, – CNN
Как изменился мирный план после переговоров в Женеве?
По данным Reuters, Белый дом отдельно заявил, что украинская делегация сообщила им, что план "отражает их национальные интересы" и "соответствует их основным стратегическим требованиям", хотя Киев не сделал собственного заявления.
Пока непонятно, как обновленный план будет решать ряд вопросов, в частности как гарантировать безопасность Украины от постоянных угроз со стороны России.
Соединенные Штаты и Украина заявили, что продолжат "интенсивную работу" до крайнего срока в четверг, 27 ноября, хотя государственный секретарь США Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию во время переговоров, улетел обратно в Вашингтон поздно в воскресенье, 23 ноября.
Также, по данным источников, президент Владимир Зеленский может поехать в Соединенные Штаты уже на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом самые чувствительные аспекты плана.
Мирный план США: последние новости
23 ноября, Украина и США встретились в Женеве для обсуждения мирного предложения Дональда Трампа. Отмечается, что переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения.
Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров они подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
Однако политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала отметил, что расчет Трампа прост – быстро продавить необходимые нормы и поставить всех перед фактом. В то же время что демократические, что республиканские конгрессмены, и другие деятели в США и Европе не поддерживают такую политику Вашингтона. Именно этим должна воспользоваться Украина.