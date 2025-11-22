США предупредили союзников, что если Киев не подпишет мирное соглашение, условия будут еще хуже, – СМИ

Американские чиновники сообщили партнерам по НАТО, что в ближайшие дни планируют добиться от президента Владимира Зеленского согласия на мирное соглашение. Они предупреждают, что если Киев откажется подписать документ сейчас, позже условия могут быть значительно хуже.

В пятницу вечером министр армии США Дэн Дрисколл провел закрытый брифинг для послов НАТО в Киеве после переговоров с Зеленским и консультаций с Белым домом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как прошла встреча представителей США и Европы?

Ни одно соглашение не идеально, но его нужно заключить как можно скорее,

– сказал Дрисколл, по словам одного из присутствующих лиц.

Атмосфера на встрече была напряженной: несколько европейских дипломатов выразили сомнения относительно содержания предложенного соглашения и возмущение тем, что США фактически вели переговоры с Россией без привлечения союзников.

Это была встреча ужасного сюрприза. Это снова был аргумент "у вас нет карт", – сказал источник, имея в виду утверждение Трампа о том, что у Зеленского нет карт, чтобы разыграть, во время спорной встречи в Белом доме еще в феврале.

Проект соглашения, предложенный сейчас, содержит положения, которые для Украины фактически неприемлемы. Речь идет об официальном отказе от всех территорий, которые сейчас оккупированы Россией, а также части тех, остающихся под контролем Киева. Предусматривается и амнистия за все преступления, совершенные во время войны.

В своем обращении в пятницу Зеленский назвал ситуацию "одним из самых тяжелых моментов нашей истории", объяснив, что страна оказалась перед выбором: "потерять собственное достоинство или потерять главного союзника".

Дрисколл, который имеет тесные связи с вице-президентом Вэнсом и недавно получил расширенный мандат по украинским вопросам, воздержался от прямых комментариев о соответствии предложенного документа ранее обнародованному в прессе 28-пунктовому плану.

Некоторые вещи имеют значение, некоторые являются лишь показухой – и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение,

– сказал он, по словам источника.

То, что США начали продвигать план без консультаций с европейскими партнерами, вызвало серьезное беспокойство. Некоторые дипломаты считают, что Москва получила чрезмерное влияние на формирование документа.

Дрисколл ответил, что таким образом переговоры якобы легче координировать: "Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться".

Временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис, присутствовавшая на встрече, повторила тезис, что Украина фактически не имеет альтернативы: либо принять нынешние условия, или позже получить еще худшие.

По информации дипломатов, Трамп хочет, чтобы Зеленский согласился до Дня благодарения, который наступает в четверг, 27 ноября. Дэвис ранее заявила, что Трамп придерживается "агрессивных сроков" для согласования соглашения.

"Мы стали свидетелями совершенно впечатляющих темпов дипломатической деятельности", – сказала она. Она сказала, что эта дипломатия была "самой амбициозной", которую она видела за свою карьеру на дипломатической службе.

На вопрос, почему Украина должна отдавать территории, которые Россия не смогла захватить за 11 лет войны, американский чиновник ответил, что документ является "выгодным для Украины". По его словам, ожидается совместная встреча Трампа и Зеленского для публичного подписания документа.

По данным СМИ, план разработали советник Трампа Стив Уиткофф и представитель Кремля Кирилл Дмитриев, которые стали главным каналом коммуникации между Вашингтоном и Москвой. Дрисколл вскоре должен посетить Россию для согласования деталей.

В пятницу Владимир Путин подтвердил, что Россия ознакомлена с документом.

Я считаю, что его можно использовать как основу для окончательного мирного урегулирования,

– сказал он.

