"Последние 10 метров самые тяжелые": Келлог назвал два вопроса, которые тормозят мирное соглашение

Разработка плана урегулирования войны в Украине при участии США продолжается. Однако есть как минимум два вопроса, препятствующие процессу выйти на финишную прямую.

В воскресенье, 7 декабря, американский спецпредставитель Кит Келлог сделал соответствующее заявление во время выступления на форуме, организованном Президентским фондом Рональда Рейгана в Калифорнии. Детали сообщает 24 Канал.

Какие вопросы тормозят мирное соглашение?

Келлог убежден, что война в Украине уже близка к своему завершению. Сейчас США продолжают работать над разработкой плана урегулирования, однако обсуждать детали спецпредставитель Дональда Трампа не стал.

Вместо этого он отметил существование двух проблем, тормозящих подписание соглашения. Обсуждать их американцам было сложно с обеими сторонами конфликта, но в случае решения все якобы может "стать на свои места". Речь идет о:

территориальных аспектах, в частности по Донбассу;

контроле над Запорожской АЭС.

Последние 10 метров до цели всегда самые тяжелые, вот где действительно возникают разногласия. Думаю, что мы находимся на последних 10 метрах в попытках положить конец этому конфликту,

– отметил Келлог.

Дипломат также рассказал об усилиях президента США для продвижения мирного процесса. Трамп якобы активно ведет переговоры с украинцами и россиянами.

Кроме того, по мнению американцев, Киев ответственно формирует свою переговорную команду, в частности с участием секретаря СНБО Рустема Умерова.

Как продолжаются мирные переговоры?