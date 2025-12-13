Европа видит в мирном плане Трампа российского "троянского коня", – Bloomberg

Европейские чиновники все чаще выражают обеспокоенность тем, что Россия может воспользоваться потенциальным мирным соглашением по Украине. Оно может стать возможностью для подготовки нового вторжения на восток страны.

Как отмечают источники, знакомые с ходом переговоров, ключевой проблемой является американское предложение о создании демилитаризованной зоны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что беспокоит Европу в мирном плане США?

В Европе опасаются, что предложенный формат мира позволит Кремлю скрыто развернуть силы в спорном регионе, а затем применить гибридные методы – в частности операции "под чужим флагом" – для подрыва безопасности гарантий США и создания повода для нового наступления.

Почти через четыре года после начала полномасштабного вторжения вопрос контроля над территориями остается центральным в сложных переговорах между Вашингтоном, Киевом и Москвой. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей, в частности из районов, не находящихся под ее контролем. Украина отвергает любые территориальные уступки.

Параметры возможных договоренностей продолжают меняться. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США обсуждали идею создания на Донбассе "свободной экономической зоны" со специальным режимом управления, тогда как Россия продвигает концепцию демилитаризованной зоны. Также Зеленский недавно допустил возможность проведения референдума по вариантам территориального урегулирования.

По сценарию, который устраивает Москву, территория Украины может сократиться примерно на 20%. Крым, а также Донецкая и Луганская области предлагается признать де-факто российскими. Линию фронта в Херсонской и Запорожской областях планируют зафиксировать, при этом Россия и в дальнейшем будет претендовать на полный контроль над этими регионами.

Европейские чиновники предостерегают, что любой вывод украинских сил с территорий, контролируемых Киевом, может быть использован Россией для дальнейшей эскалации. Поэтому главной целью Европы в ближайшие дни и недели является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского троянского коня.

Белый дом не предоставил оперативного комментария относительно этих беспокойств.

По словам источников, остается открытым вопрос, или Россия и в дальнейшем будет блокировать любые договоренности, или тактически поддержит усилия США по достижению соглашения в ближайшие недели.

Отдельным риском является возможное вмешательство Москвы в референдумы или выборы, которые могут состояться после мирного урегулирования, отмечают собеседники.

Как Европа пытается не допустить "плохого мирного плана"?

В понедельник Владимир Зеленский должен посетить Берлин для встреч с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, в частности премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам людей, знакомых с этим вопросом, перед встречей советники по национальной безопасности из Украины, Европы и США, как ожидается, проведут переговоры по проектам планов.

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс заявил, что беспокойство Европы по демилитаризованной зоне является оправданным. По его словам, после снижения внимания США Россия может спровоцировать инциденты - например, под предлогом "защиты русскоязычных" – для нового вторжения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на этой неделе также предостерег, что угроза со стороны России выходит за пределы Украины. Выступая в Берлине, он заявил, что в случае бездействия Москва может направить агрессию против остальной Европы.

Мы – следующая цель России. И мы уже в опасности. Мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши деды и прадеды,

– сказал Рютте в Берлине.

Статус демилитаризованной зоны и механизм ее контроля остаются неопределенными. По словам союзников Украины, американская сторона обсуждала как специальную администрацию для региона, так и возможность де-факто признания Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Запорожскую и Херсонскую области, которые частично находятся под оккупацией, предлагается "заморозить" вдоль нынешней линии соприкосновения.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков публично поддержал идею демилитаризованной зоны, допустив, что вместо российских войск там могут быть размещены подразделения национальной гвардии или полиции. В Европе такое предложение называют неприемлемым, в частности для Украины.

Киев, со своей стороны, настаивает на отказе от территориальных уступок и требует четких и действенных гарантий безопасности, подобных механизму коллективной обороны НАТО, известным под статьей 5. Президент Зеленский заявил, что ключевым для Киева остается понимание того, на что готовы западные партнеры.

Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ. Если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?

– сказал Зеленский Bloomberg News в понедельник.

