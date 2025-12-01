Оспорить можно даже в суде: что не так с мирным планом США

Мирный план США вызывает сомнения из-за утечек, свидетельствующих об участии России в его подготовке. Ведь по американскому законодательству предложения иностранного авторства должны пройти экспертизу Госдепартамента и Конгресса.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, что этого не произошло, поэтому республиканские сенаторы считают такое соглашение незаконным.

Смотрите также: Реакция резкая, – Курт Волкер сказал, что для США изменил слив разговора с Виткоффом

Является ли "соглашение", подготовленное Россией, легитимным для США?

Слив разговора между советником Путина Юрием Ушаковым и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом показал, что Россия фактически передала условия соглашения и призвала США продвигать его.

Второй разговор, обнародованный Bloomberg, происходил между советником Путина Ушаковым и Кириллом Дмитриевым, главным переговорщиком России с США. Они обсуждали подготовленный план, и из этой утечки становится понятно, что инициатива исходит не от США, а от России, что является ключевым моментом в понимании ситуации.

Согласно законодательству США, любое предложение, подготовленное другими странами, перед тем как его подавать от имени США, должно пройти экспертизу. Это гарантирует законность и соответствие процедуре принятия решений в США.

Если такой процедуры нет, а предложения были написаны извне, то, как отмечают юристы, это ничтожные соглашения,

– объяснил Ус.

Можно ли обжаловать мирный план США в апелляционном суде?

Республиканские сенаторы Линдси Грэм и Митч Макконнелл заявили об отсутствии экспертизы этого соглашения в США. Поскольку предложение не было подготовлено США, его можно считать незаконным и оспорить в апелляционном суде.

В то же время во время переговоров отдельные пункты плана можно будет обсуждать, и ЕС использует это как базу для дальнейших шагов.

Мы можем нарабатывать определенные предложения по дальнейшим шагам. Но даже сегодняшняя массированная атака России на Украину сигнализирует, что Москва не собирается идти ни на какие соглашения. Более того, их предложение было намеренно сформулировано так, чтобы Украина его отклонила,

– подчеркнул Ус.

Что известно о ходе мирных переговоров?