"Уступки, как перед Гитлером": американский сенатор резко раскритиковал мирный план Трампа

В США продолжаются дискуссии относительно оправданности мирных инициатив Дональда Трампа. Один из сенаторов из демократической партии Марк Уорнер резко высказался относительно предложенного плана завершения войны в Украине.

Он назвал его "одной из худших сделок в истории". О таком американский сенатор из штата Вирджиния сказал во время интервью для Fox News, передает 24 Канал.

Актуально Не верьте, пока не увидите, – Трамп о прогрессе в переговорах между Украиной и Россией

Как Уорнер высказался о мирном плане Трампа?

Политик сравнил действия нынешней администрации с политикой умиротворения, которую в свое время проводил британский премьер Невилл Чемберлен в отношении Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны.

Для справки: В 1938 году Чемберлен согласился на Мюнхенское соглашение, которое позволило Германии аннексировать Судетскую область в Чехословакии, надеясь избежать войны. Этот шаг считался дипломатическим поражением для Чехословакии и символом слабости Запада, поскольку Гитлер не остановился и впоследствии начал Вторую мировую войну.

По словам Уорнера, обсуждаемые документы, фактически предусматривают "полную капитуляцию Украины". Сенатор подчеркнул, что первоначальный вариант плана был сформирован почти исключительно с учетом российских требований, одновременно он совершенно не учитывал интересов Киева.

Сейчас они говорят, что позиция Украины была учтена. Теперь президент снова меняет свое мнение относительно того, есть ли это окончательное предложение. В конце концов, мы все хотим мира, но мы не хотим мира, который вознаграждает глава Кремля Владимира Путина,

– подчеркнул Уорнер.

Интересно! Дональд Трамп оказался под шквалом критики из-за мирного плана по Украине, который, по данным WP, он фактически не писал и с которым не был детально ознакомлен. Зато работой над документом занимались спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и представитель Кремля Кирилл Дмитриев.

Что еще известно о мирном плане?