В Bloomberg объяснили, почему Европа стремится избежать сдачи Донбасса, на которой настаивают США

Европейские лидеры обеспокоены попытками американцев заключить разработанное с россиянами соглашение по войне в Украине. В то же время Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц считают своей важнейшей миссией недопущение раскола с США.

Поэтому вскоре некоторые политики отправятся на переговоры за океан. Что могло бы быть главной целью Европы – рассказали в Bloomberg, передает 24 Канал.

Как в Европе оценили мирный план США?

По данным издания, главной целью Европы является избежание ситуации, в которой "ослабленный" Владимир Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска с Донбасса и согласиться на сделку без серьезных американских гарантий безопасности.

Европейские чиновники утверждают, что это не будет справедливым миром и только будет способствовать дальнейшему развертыванию войны с Россией.

Кроме того, многие из них потеряли доверие к переговорщикам Дональда Трампа после раскрытия СМИ информации о том, что спецпосланник Стив Уиткофф якобы советовал россиянам способ преподнести американскому президенту план по Украине.

В то же время США в своей Стратегии национальной безопасности заявили, что Европа "имеет нереалистичные ожидания относительно войны", и выразили обеспокоенность, что континент страдает от "отсутствия уверенности в себе", которая больше всего проявляется в его отношениях с Россией.

Европейские дипломаты иногда сравнивают управление политикой Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Сейчас они наблюдают особенно резкое снижение,

– отметили в Bloomberg.

Сейчас политики придерживаются тактики публичного одобрения американских усилий, надеясь, что Владимир Путин их сорвет. "Этот подход проходит испытания на пределе своих возможностей", – добавили журналисты.

Кроме того, бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман предостерег – существует риск, что США откажутся от участия в мирном урегулировании и переложат его на плечи Европы.

Что известно о вопросе Донбасса?