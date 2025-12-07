В Bloomberg объяснили, почему Европа стремится избежать сдачи Донбасса, на которой настаивают США
- Европейские лидеры обеспокоены попытками США заключить мирное соглашение без серьезных гарантий безопасности для Украины.
- Европа стремится избежать ситуации, где "ослабленный" Зеленский будет вынужден согласиться на сдачу Донбасса.
Европейские лидеры обеспокоены попытками американцев заключить разработанное с россиянами соглашение по войне в Украине. В то же время Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц считают своей важнейшей миссией недопущение раскола с США.
Поэтому вскоре некоторые политики отправятся на переговоры за океан. Что могло бы быть главной целью Европы – рассказали в Bloomberg, передает 24 Канал.
Как в Европе оценили мирный план США?
По данным издания, главной целью Европы является избежание ситуации, в которой "ослабленный" Владимир Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска с Донбасса и согласиться на сделку без серьезных американских гарантий безопасности.
Европейские чиновники утверждают, что это не будет справедливым миром и только будет способствовать дальнейшему развертыванию войны с Россией.
Кроме того, многие из них потеряли доверие к переговорщикам Дональда Трампа после раскрытия СМИ информации о том, что спецпосланник Стив Уиткофф якобы советовал россиянам способ преподнести американскому президенту план по Украине.
В то же время США в своей Стратегии национальной безопасности заявили, что Европа "имеет нереалистичные ожидания относительно войны", и выразили обеспокоенность, что континент страдает от "отсутствия уверенности в себе", которая больше всего проявляется в его отношениях с Россией.
Европейские дипломаты иногда сравнивают управление политикой Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Сейчас они наблюдают особенно резкое снижение,
– отметили в Bloomberg.
Сейчас политики придерживаются тактики публичного одобрения американских усилий, надеясь, что Владимир Путин их сорвет. "Этот подход проходит испытания на пределе своих возможностей", – добавили журналисты.
Кроме того, бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман предостерег – существует риск, что США откажутся от участия в мирном урегулировании и переложат его на плечи Европы.
Что известно о вопросе Донбасса?
Накануне в Axios писали о "очень сложном" разговоре Зеленского с советниками Трампа. Прежде всего он касался вопроса территорий, ведь Россия до сих пор требует себе Донецкую область.
Американский спецпредставитель Кит Келлог также назвал территориальные аспекты среди проблем, тормозящих подписание мирного соглашения уже "на последних 10 метрах".
Эксклюзивно для 24 Канала политолог и проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский рассказал, что Путин видит недоразумение между США и Европой, поэтому пытается тянуть время в свою пользу.