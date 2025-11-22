Путин одобрил план: отстоят ли Украина и Европа справедливый мир в Женеве
- Мирный план США не учитывает реальный суверенитет Украины, что вызывает беспокойство со стороны украинских и европейских лидеров.
- Украина должна настаивать на внесении изменений в документ, чтобы обеспечить справедливые условия и реальные гарантии безопасности, избежав капитуляционных положений.
Мирный план США не учитывает реальный суверенитет Украины. Путин уже заявил, что согласен именно с этой редакцией документа, ведь план не содержит никаких ограничений для России.
Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что Европа может использовать как рычаги влияния консолидированность с G7, вопрос замороженных российских активов и создание "коалиции желающих" для реальных гарантий безопасности.
Что может остановить продвижение пророссийской версии мирного плана?
Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что мирный план должен учитывать позиции обеих сторон.
Обратите внимание! В "мирном плане" Трампа, который состоит из 28 требований, прописаны ограничения для ВСУ и фактическое закрытие дверей в НАТО.
"Мы можем использовать этот документ как основу, но содержание нужно серьезно дорабатывать. Украина не может отказаться от него, так же как не может блокировать переговорный процесс", – объяснил Чаленко.
Задача украинской делегации – четко отстоять "красные линии" и наполнить переговоры реальным содержанием по защите государственного суверенитета.
Возникает ключевой вопрос – как в рамках этого проекта развернуть процесс так, чтобы сделать документ действительно компромиссным и сбалансированным.
Именно эту версию, по мнению Москвы, якобы должны положить в основу дальнейших переговоров. Впрочем, пространство для работы украинской делегации все же есть. Проблема лишь в том, что временные рамки максимально сжаты.
Реакция абсолютного большинства европейских лидеров, включая лидеров Канады и Японии, была однозначной. Теперь вопрос – какие мощные аргументы наши партнеры могут использовать во время переговоров,
– отметил Чаленко.
Есть ли у Украины шанс изменить правила игры во время переговоров?
Проект американского плана содержит ряд требований именно к Европе – в частности по использованию замороженных российских активов. А это может стать серьезным инструментом давления и влияния.
"Я призвал бы ЕС ускориться по репарационному кредиту, который тормозится из-за Бельгии. Несмотря на попытки Орбана все блокировать, можно найти решение, как это обойти. Также нужно активировать тему коалиции желающих, потому что предложенные гарантии безопасности вроде пятой статьи НАТО нереальны", – отметил Чаленко.
НАТО не пойдет на прямое столкновение с Россией, поэтому Украине нужны реальные и действенные гарантии безопасности. Речь идет как о международной миссии от "коалиции желающих", так и обо всем, что касается усиления украинской армии.
Российские требования по ограничению украинской армии – это попытка создать будущую жертву, создав условия для нового нападения через несколько лет.
Украина не планирует нападать ни на кого, поэтому требования по сдерживанию только украинской армии является очевидной асимметрией. В документе даже не затрагивается тема ограничений РФ, которая продолжает наращивать армию и сохраняет агрессивные намерения,
– подчеркнул Чаленко.
Единственные ограничения для России в плане – восстановления договоренностей по стратегическим вооружениям и возможные санкции в случае нарушений. Несмотря на заявления о "решительном военном ответе", в реальности США не будут вступать в прямое противостояние с Россией.
"Максимум – это усиленная разведподдержка и другие формы помощи, которые и сейчас предоставляются Украине. Поэтому этот пункт требует серьезного пересмотра, потому что он выглядит декларативным и не соответствует реальным возможностям или намерениям США", – подытожил Чаленко.
Что еще известно о позиции Европы относительно "мирного плана" США?
- Президент Европейского совета Антониу Кошта созвал лидеров ЕС на специальную встречу 24 ноября, посвященную обсуждению этого плана.
- Европейский Союз планирует внести по меньшей мере четыре изменения в "мирный план" Трампа для Украины, в частности относительно передачи Донбасса России и сокращения Вооруженных Сил Украины.
- Европейские страны, Япония и Канада отклонили американский "мирный план" для Украины в его текущей редакции и предложили собственную альтернативу. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что война не может быть прекращена без согласия Украины.