Команда Трампа ищет рычаги: как они могут направить давление на Путина

Американцы пытаются вернуть Трампа к давлению на Россию через санкции, понимая, что такой "мир" будет означать конец американской доминации. Ведь Путин не может без войны и будет продолжать её до конца своего режима.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов объяснил 24 Каналу, что после неприемлемого для Украины мира следующей целью станут страны Балтии, которые Россия воспринимает как легкую добычу.

Реально ли принудить Путина к миру без давления?

Важно! Администрация Трампа утвердила мирный план для Украины и России, однако его детали остаются неизвестными.

"Этот позор Америка не сможет смыть никогда. Поскольку американцы не такие решительные, как британцы во время Второй мировой, и пока не собираются воевать, они пытаются вернуть Трампа к здравому смыслу", – отметил Богданов.

У Трампа амбивалентная позиция – он сначала хочет давить на Зеленского, потом на Путина. Однако принуждение к миру возможно исключительно через давление на Путина.

Россия могла завершить войну еще в 2022 году или воспользоваться предложениями Трампа, но Путин отверг мир.

Путин скорее пойдет войной на Балтию и Европу, чем остановится, потому что война связана с его политическим выживанием,

– подчеркнул Богданов.

Балтийские страны – первая цель России в случае заморозки войны в Украине, потому что литовцев, латышей и эстонцев гораздо меньше, чем украинцев. При слабой Европе и неучастии американцев Путин сможет захватить Вильнюс и заявить о "возвращении" Балтии.

"Путин полностью ассоциирует себя с Петром I, который получил наибольший успех именно в Балтии. Поэтому северные партнеры – шведы, датчане, норвежцы, финны – активно инвестируют в Украину, понимая, что надо, чтобы Украина победила", – сказал Богданов.

