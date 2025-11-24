"Еще много работы впереди": в ЕС заявили о значительном прогрессе в мирных переговорах

В Европейской комиссии считают, что в течение последних дней и часов удалось достичь "конструктивного прогресса" в переговорах по мирному плану.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что в Европе говорят о мирных переговорах?

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что центральная роль ЕС в обеспечении "окончательного, справедливого и длительного мира" для Украины должна быть полностью отражена в любом надежном плане.

Еще много работы впереди. Мы готовы внести свой вклад,

– добавила она.

Пресс-секретарь напомнила, что сейчас в Анголе проходит встреча лидеров ЕС в смешанном формате. Ее инициировал президент Евросовета Антониу Кошта, чтобы согласовать дальнейшие действия Евросоюза.

По словам Пиньо, европейское взаимодействие будет продолжаться на всех фронтах, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины.

Границы не могут быть изменены силой, поэтому мы говорим о территориальной целостности. Во-вторых, никаких ограничений для вооруженных сил Украины и ЕС, что сделает Украину уязвимой к будущим нападениям, тем самым подрывая европейскую безопасность,

– подытожила чиновница.

Паула Пиньо также прокомментировала планы предоставить Украине так называемый репарационный заем. Она отметила, что инициатива "становится еще более актуальной на этом фоне".

Какой план подготовили европейские лидеры?