Белый дом потерял терпение: в WP проанализировали все "за" и "против" мирного плана Трампа
- Мирный план Трампа предусматривает, что Украина должна уступить России территорию, сократить армию и отказаться от вступления в НАТО без существенных гарантий безопасности.
- План вызвал беспокойство в Украине и Европе, в частности из-за вознаграждения агрессии России и подрыва безопасности союзников.
Администрация Дональда Трампа представила мирный план завершения войны, который состоит из 28 пунктов. Этот документ пересекает сразу несколько красных линий для Украины.
Какое значение может иметь мирный план?
Сейчас мирный план предусматривает, что Киев должен уступить России территорию, которую страна-агрессор не смогла захватить военным путем с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.
План также требует, чтобы Украина сократила численность своей армии, отказалась от размещения войск НАТО на своей территории и закрепила в Конституции, что никогда не вступит в Альянс – и все это без существенных гарантий безопасности со стороны Запада.
На фоне беспокойства в Украине и Европе Трамп заявил журналистам, что соглашение не является окончательным. В то же время он достаточно жестко дал понять, что ожидает от Зеленского серьезного отношения к предложению.
Риторика Трампа передает более глубокое раздражение. Белый дом уже сократил помощь Украине, и теперь большая ее часть поступает из Европы,
Однако события последних дней создали у чиновников впечатление, что Трамп снова играет на руку России.
Этот так называемый "мирный план" имеет реальные проблемы, и я очень скептически отношусь к тому, что он приведет к миру,
– заявил сенатор Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи.
По его словам, любые гарантии, предоставленные Путину, не должны вознаграждать агрессию России или подрывать безопасность Соединенных Штатов или союзников.
Впрочем, есть и другие обстоятельства, которые влияют на процесс переговоров.
Покровск, важный логистический и железнодорожный узел в Донецкой области, находится на грани падения после многомесячных боев. В Киеве не менее разрушительный коррупционный скандал пошатнул доверие к правительству Зеленского и вызвал критику его ближайшего окружения,
– добавляют журналисты WP.
План Трампа также можно рассматривать как своеобразный выход из тупика для обеих сторон: он предлагает Путину возможность вернуться на геополитическую арену, а Зеленскому – дать украинцам самим определить дальнейший путь, пообещав провести выборы через 100 дней после подписания соглашения.
Соглашение также предусматривает амнистию для всех российских и украинских чиновников относительно их действий во время войны.
В Швейцарии состоялись переговоры: что известно?
23 ноября в Женеве состоялась встреча представителей Украины, США и Европы. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
Отмечается также, что окончательные решения по мирному рамочному документу будут принимать президенты Украины и США.
СМИ сообщают, что Владимир Зеленский, предположительно, в ближайшее время отправится в США. Встреча лидеров двух стран может состояться уже на ближайшей неделе.