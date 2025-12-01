Укр Рус
1 декабря, 10:36
3

Украина может потерять возможность вступления в НАТО после договоренностей Альянса и России, – CNN

Полина Буянова
Основні тези
  • После договоренностей между НАТО и Россией, Украина может потерять возможность вступления в Альянс, хотя окончательное решение еще не принято.
  • В то же время, по словам источников СМИ, Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления.

После договоренностей между странами-членами НАТО и Москвой Украина может потерять возможность вступления в Альянс. Однако окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Потеряет ли Украина путь в НАТО?

В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам источников, интенсивные переговоры стали "шагом вперед" и "опирались на прогресс, достигнутый в Женеве".

В то же время делегации признают, что впереди еще много работы.

Одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного плана было требование, чтобы Украина формально отказалась от стремления вступить в НАТО.

Впрочем, по словам источника CNN, делегации уже обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности вступления в Альянс путем договоренностей, которые должны быть достигнуты непосредственно между странами-членами НАТО и Москвой.

Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления. Но если Соединенные Штаты будут иметь о чем-то договориться с Россией в двустороннем формате, или если Москва захочет получить определенные гарантии от НАТО в многостороннем формате, то это не является привлечением Украины к процессу принятия решений,
– добавил собеседник издания.

Окончательное решение по такому чувствительному компромиссу, который, вероятно, будет непопулярным среди стран НАТО, еще не принято и в конце концов будет зависеть от президента Украины.

Это свидетельствует о том, что в процессе переговоров между США и Украиной, а также накануне поездки Виткоффа в Москву, стороны ищут "креативные решения", которые позволяют обходить красные линии.

Как прошли переговоры в Майами?

  • После переговоров 30 ноября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны уже "на половине пути" к достижению ключевых целей и отметил "значительный прогресс" в диалоге. По его словам, несмотря на сложность процесса, переговоры оказались продуктивными.
     

  • Глава украинской делегации Рустем Умеров также подтвердил, что сессия переговоров во Флориде была сложной, но продуктивной. Он подчеркнул, что Украина имеет ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира.
     

  • По данным The Wall Street Journal, во время переговоров стороны обсуждали вопросы проведения выборов в Украине и возможные территориальные обмены между Украиной и Россией.