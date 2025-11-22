В США Виткофф рассказал Умерову о мирном плане из 28 пунктов, – Reuters

Рустему Умерову в США якобы показали 28-пунктный мирный план. Документ передали Украине через Турцию, а затем его представили в Киеве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Путин может посетить оккупированные территории Украины до конца года

Что известно о представлении мирного плана?

По данным двух источников агентства, секретарь СНБО Рустем Умеров находился с визитом в Майами в начале недели. Там он якобы мог обсуждать мирный план со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Один из источников уточнил, что именно во время этого визита Уиткофф показал Умерову план. Отмечается, что потом Соединенные Штаты передали документ Украине через турецкое правительство, а уже 20 ноября его представили в Киеве.

Умеров назвал свою роль "технической" и отрицает обсуждение плана по существу с официальными лицами США,

– написали в издании.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт отметила, что любое мирное соглашение "должно предусматривать гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России", а также включать экономические стимулы для обеих сторон.

Последние заявления о мирном плане