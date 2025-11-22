В США Виткофф рассказал Умерову о мирном плане из 28 пунктов, – Reuters
- Рустему Умерову в США Стив Уиткофф якобы показал 28-пунктный мирный план, который был передан Украине через Турцию.
- Пресс-секретарь Белого дома заявила, что мирное соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины, Европы и России, а также экономические стимулы.
Рустему Умерову в США якобы показали 28-пунктный мирный план. Документ передали Украине через Турцию, а затем его представили в Киеве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Путин может посетить оккупированные территории Украины до конца года
Что известно о представлении мирного плана?
По данным двух источников агентства, секретарь СНБО Рустем Умеров находился с визитом в Майами в начале недели. Там он якобы мог обсуждать мирный план со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.
Один из источников уточнил, что именно во время этого визита Уиткофф показал Умерову план. Отмечается, что потом Соединенные Штаты передали документ Украине через турецкое правительство, а уже 20 ноября его представили в Киеве.
Умеров назвал свою роль "технической" и отрицает обсуждение плана по существу с официальными лицами США,
– написали в издании.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт отметила, что любое мирное соглашение "должно предусматривать гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России", а также включать экономические стимулы для обеих сторон.
Последние заявления о мирном плане
Президент США Трамп поставил Зеленскому ультиматум, заявив, что Украина должна принять план или продолжать бороться. Также американский лидер отметил, что в Украине "нет карт" и впереди сложная зима.
Более того, Дональд Трамп определил, что у Украины есть время для принятия "мирного плана" до 27 ноября.
Согласно документу, который обнародовало Politico, план предусматривает сокращение ВСУ и отказ Украины от части территорий. Политолог Игорь Рейтерович отметил 24 Каналу, что даже если Киев может не признавать эти территории российскими, это могут сделать США, чего и стремится Путин.