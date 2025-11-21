Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что мы можем не признавать оккупированные территории российскими, но это могут сделать США. Именно этого хочет Владимир Путин, ведь это "развяжет руки" Кремлю.

О катастрофическом сценарии для Украины, который хочет Путин

Политолог объяснил, что в пунктах мирного плана Соединенных Штатов есть условие, что Украина должна признать факт российской аннексии своих территорий, но не принадлежности их к России. Поэтому возникает вопрос, или документ с мирным планом предусматривает юридическое признание со стороны других стран, в том числе и нашего государства, или нет.

"Думаю, европейские страны юридически не признают. Это откроет "ящик Пандоры" и разорвет Европу изнутри. Украина юридически тоже не будет ничего признавать", – сказал он.

По словам Рейтеровича, важной будет позиция именно США – если они не признают оккупированные территории российскими, это будет приемлемым сценарием для нас. Потому что здесь будет говориться о ситуации, которая была и до начала полномасштабной войны.

Если же признают – это негативный прецедент, с США подтянутся и другие страны. В этом случае мы поставим крест на возможности возвращения этих территорий. Потому что если мы попытаемся это сделать, то уже мы будем агрессором с точки зрения США. Это звучит абсурдно. Россияне этого очень хотят, добиваются этого. Поэтому этот сценарий для нас катастрофический,

– подчеркнул он.

Заметьте! Во время общения с журналистами Трамп сообщил, что Украина уже теряет территории, в частности Донбасс, и окончательно может их потерять "в ближайшее время".

Мирный план США: коротко