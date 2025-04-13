Действительно ли всего 6 стран готовы отправить войска в Украину: эстонский министр ответил

APF заявило, что в рамках "коалиции желающих" около 6 стран готовы отправить свои войска в Украину. Однако в Эстонии говорят, что таких стран гораздо больше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура для "Радио Свобода".

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На какой стадии сейчас план по миротворцам в Украине

Ханно Певкур не согласился, что только 6 стран готовы развернуть свои войска на территории Украины. "Таких точно больше. Просто сейчас есть вопросы, которые нужно решить", – отметил он.

Министр обороны отметил, что прежде всего Украина должна обратиться с просьбой о присутствии европейских сил. Во-вторых, нужно решить ряд вопросов: какой будет мандат, какие правила ведения боевых действий, или уже должно действовать прекращение огня.

Когда мы сможем решить эти вопросы, а также некоторые другие – в частности по военному планированию, – тогда мы сможем увидеть значительно большее количество стран, готовых быть в Украине, чтобы восстанавливать украинские силы и сосредоточиться, как я уже говорил, именно на этом,

– указал Певкур.

В то же время, по словам европейского чиновника, лучшим сдерживанием является сильная и боеспособная украинская армия.

Глава Минобороны Эстонии добавил, что сейчас "коалиция желающих" только на этапе планирования, готового плана по Украине пока нет.